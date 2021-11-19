Подарок на Новый год девочке - настоящий вызов: здесь нужно учитывать не только возраст и интересы, но и милые девичьи капризы, которые непредсказуемы, как рождественский ветер.

Выбирать новогодний подарок для девочки - настоящее испытание, независимо от того, сколько ей лет и чем она увлекается. Это может быть дочка 30 лет или трехлетняя крестница – всегда сложно делать выбор между просто интересной и полезной вещью.

Что лучше – помогать развитию вашего ребенка или побаловать свое чадо? Даже если ребенок давно уже взрослая леди – но сейчас ведь праздник: хочется вернуть свою дочурку в детство, забыть о рациональности и бережливости – и просто сделать свою малышку счастливой.

Что подарить на Новый год дочери или крестнице – какими должны быть лучшие подарки на Новый год девочке – выяснил УНИАН.

Идеи подарка для девочки - что можно подарить дочке на Новый год

Когда выбираешь новогодние подарки для ребенка, главное – чтобы подарок не надоел слишком быстро и не оказался в куче ненужного хлама хотя бы на следующий день после праздника. То есть тут надо учитывать и интересы самого ребенка, и его возраст, и навыки. Выбирать то, что будет девчонке одновременно и интересно, и не слишком сложно для нее.

А о том, что подарить папе на Новый год – читайте в нашем материале Лучший подарок папе на Новый год 2022: чем порадовать отца на праздники.

Что подарить девочке в 2-3 года на Новый год

В этом возрасте беспроигрышными вариантами будут:

кукольная коляска – все малышки копируют своих мам, пытаясь быть мамулями для своих кукол. И без колясочки тут никак;

игрушечная кухня – в этом возрасте дети жутко хотят подражать взрослым, и одновременно их уже пора в игровой форме приучать к домашним делам и ответственности. Кто знает, может, именно набор игрушечной посуды для тортов раскроет в ребенке кондитерское призвание;

палатка-типи – прекрасная альтернатива шалашу из одеял. Это и отличное укрытие, и место для игр, и просто красивый элемент дизайна детской комнаты;

кинетический песок – из такого можно вылепить что угодно, недаром, даже взрослые родители любят в него играть. Плюс подобные игры развивают ловкость и координацию рук, тренируют зрение;

детский велосипед – подарок достаточно дорогой, чтобы дарить его не просто так, а "по поводу". Новый год – как раз и относится к таким вот поводам;

детские пазлы – тоже прекрасная игра для развития координации и мелкой моторики;

праздничная одежда – скучный пуховик на каждый день в качестве подарка маленькая модница оценит вряд ли, даже если он будет дорогой и фирменный: ни лейбл, ни ценник ей пока ни о чем не говорят. А вот праздничное платье для утренников в детсаду или костюм феи для выхода на детские праздники наверняка придется ей по душе;

книги-игрушки – ведь ребенку в этом возрасте уже пора начинать знакомиться с алфавитом;

игровой столик со световым и звуковым модулями – чтобы на игровой поверхности было побольше разноцветных клавиш, кнопочек и рычагов. Это и игрушка, и помощник в развитии;

воздушный змей – пожалуй, самый недорогой подарок для ребенка на Новый год. Самый дешевый можно найти в интернет-магазинах за 25-30 грн (чашка кофе сейчас обойдется дороже) – а запускать его вдвоем с вашей малышкой будет огромным удовольствием для обоих.

Что подарить на Новый год 2022 девочке-подростку от 9-10 лет и старше

Это, наверно, самый сложный возраст – когда ваша девочка еще не выросла из детских капризов, но куклой тут уже не обойдешься.

Причем самая маленькая леди может заказывать себе на Новый год неоправданно дорогой подарок – и в то же время, с точки зрения родителей, абсолютно бесполезный. Просто потому, что у "Маши из параллельного класса это уже есть" или потому что "симпатичный Сережа сказал, что это – круто".

В этом случае выбрать бюджетный подарок на Новый год, который искренне порадует вашу дорогую девочку – это высший пилотаж дипломатии от эксперта по экономике.

Для девочки в этом возрасте отлично подойдут такие подарки, как:

набор цветных профессиональных маркеров – и ярко, и точно пригодится хоть в школе, хоть на досуге;

светильник с новогодней тематикой;

графический планшет для рисования или планшет для рисования водой;

3D-пазл на тематику Нового года;

набор для создания личных эксклюзивных украшений;

светящаяся подушка необычной формы, например, в виде звезды – наверняка, ни у одной подружки такой нету: и похвастаться можно, и всех монстров распугает;

красивая бутылка для воды – если в доме растет маленькая спортсменка;

стильный елочный шар с фотографией дочки;

беспроводные наушники;

Bluetooth-колонка (портативная) – чтобы юная меломанка могла слушать любимую музыку где угодно.

Что можно подарить на Новый год взрослой дочери

Дочь и в 30 лет остается для родителей их маленькой малышкой: ее хочется баловать, пестить и радовать. Но сами девочки в этом возрасте уже, как правило, уже рационально мыслящие дамы – которые и к подаркам относятся без излишней сентиментальности.

Впрочем, для сентиментальности и ностальгии нет возрастных ограничений. Так что попробуйте на Новый год подарить взрослой дочке что-то из этого списка:

электронная книга;

электронная копилка, которая работает как банкомат;

стильный рюкзак или сумочка;

ювелирное украшение с памятной гравировкой;

умное зеркало с LED-подсветкой;

танцевальный коврик с подсветкой для уроков танца и пластики;

именной плед с уютными рукавами;

картина-портрет дочки;

гироскутер;

манекен для тестирования прически или макияжа.

А если добавить к подарку искреннее новогоднее поздравление и слова любви – это наверняка растрогает до слез каждую дочурку.

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Автор: Диана Беловодская