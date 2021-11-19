Выбирать новогодний подарок для девочки - настоящее испытание, независимо от того, сколько ей лет и чем она увлекается. Это может быть дочка 30 лет или трехлетняя крестница – всегда сложно делать выбор между просто интересной и полезной вещью.
Что лучше – помогать развитию вашего ребенка или побаловать свое чадо? Даже если ребенок давно уже взрослая леди – но сейчас ведь праздник: хочется вернуть свою дочурку в детство, забыть о рациональности и бережливости – и просто сделать свою малышку счастливой.
Что подарить на Новый год дочери или крестнице – какими должны быть лучшие подарки на Новый год девочке – выяснил УНИАН.
- Идеи подарка для девочки - что можно подарить дочке на Новый год
- Что подарить девочке в 2-3 года на Новый год
- Что подарить на Новый год 2022 девочке-подростку от 9-10 лет и старше
- Что можно подарить на Новый год взрослой дочери
Идеи подарка для девочки - что можно подарить дочке на Новый год
Когда выбираешь новогодние подарки для ребенка, главное – чтобы подарок не надоел слишком быстро и не оказался в куче ненужного хлама хотя бы на следующий день после праздника. То есть тут надо учитывать и интересы самого ребенка, и его возраст, и навыки. Выбирать то, что будет девчонке одновременно и интересно, и не слишком сложно для нее.
А о том, что подарить папе на Новый год – читайте в нашем материале Лучший подарок папе на Новый год 2022: чем порадовать отца на праздники.
Что подарить девочке в 2-3 года на Новый год
В этом возрасте беспроигрышными вариантами будут:
- кукольная коляска – все малышки копируют своих мам, пытаясь быть мамулями для своих кукол. И без колясочки тут никак;
- игрушечная кухня – в этом возрасте дети жутко хотят подражать взрослым, и одновременно их уже пора в игровой форме приучать к домашним делам и ответственности. Кто знает, может, именно набор игрушечной посуды для тортов раскроет в ребенке кондитерское призвание;
- палатка-типи – прекрасная альтернатива шалашу из одеял. Это и отличное укрытие, и место для игр, и просто красивый элемент дизайна детской комнаты;
- кинетический песок – из такого можно вылепить что угодно, недаром, даже взрослые родители любят в него играть. Плюс подобные игры развивают ловкость и координацию рук, тренируют зрение;
- детский велосипед – подарок достаточно дорогой, чтобы дарить его не просто так, а "по поводу". Новый год – как раз и относится к таким вот поводам;
- детские пазлы – тоже прекрасная игра для развития координации и мелкой моторики;
- праздничная одежда – скучный пуховик на каждый день в качестве подарка маленькая модница оценит вряд ли, даже если он будет дорогой и фирменный: ни лейбл, ни ценник ей пока ни о чем не говорят. А вот праздничное платье для утренников в детсаду или костюм феи для выхода на детские праздники наверняка придется ей по душе;
- книги-игрушки – ведь ребенку в этом возрасте уже пора начинать знакомиться с алфавитом;
- игровой столик со световым и звуковым модулями – чтобы на игровой поверхности было побольше разноцветных клавиш, кнопочек и рычагов. Это и игрушка, и помощник в развитии;
- воздушный змей – пожалуй, самый недорогой подарок для ребенка на Новый год. Самый дешевый можно найти в интернет-магазинах за 25-30 грн (чашка кофе сейчас обойдется дороже) – а запускать его вдвоем с вашей малышкой будет огромным удовольствием для обоих.
Что подарить на Новый год 2022 девочке-подростку от 9-10 лет и старше
Это, наверно, самый сложный возраст – когда ваша девочка еще не выросла из детских капризов, но куклой тут уже не обойдешься.
Причем самая маленькая леди может заказывать себе на Новый год неоправданно дорогой подарок – и в то же время, с точки зрения родителей, абсолютно бесполезный. Просто потому, что у "Маши из параллельного класса это уже есть" или потому что "симпатичный Сережа сказал, что это – круто".
В этом случае выбрать бюджетный подарок на Новый год, который искренне порадует вашу дорогую девочку – это высший пилотаж дипломатии от эксперта по экономике.
Для девочки в этом возрасте отлично подойдут такие подарки, как:
- набор цветных профессиональных маркеров – и ярко, и точно пригодится хоть в школе, хоть на досуге;
- светильник с новогодней тематикой;
- графический планшет для рисования или планшет для рисования водой;
- 3D-пазл на тематику Нового года;
- набор для создания личных эксклюзивных украшений;
- светящаяся подушка необычной формы, например, в виде звезды – наверняка, ни у одной подружки такой нету: и похвастаться можно, и всех монстров распугает;
- красивая бутылка для воды – если в доме растет маленькая спортсменка;
- стильный елочный шар с фотографией дочки;
- беспроводные наушники;
- Bluetooth-колонка (портативная) – чтобы юная меломанка могла слушать любимую музыку где угодно.
Что можно подарить на Новый год взрослой дочери
Дочь и в 30 лет остается для родителей их маленькой малышкой: ее хочется баловать, пестить и радовать. Но сами девочки в этом возрасте уже, как правило, уже рационально мыслящие дамы – которые и к подаркам относятся без излишней сентиментальности.
Впрочем, для сентиментальности и ностальгии нет возрастных ограничений. Так что попробуйте на Новый год подарить взрослой дочке что-то из этого списка:
- электронная книга;
- электронная копилка, которая работает как банкомат;
- стильный рюкзак или сумочка;
- ювелирное украшение с памятной гравировкой;
- умное зеркало с LED-подсветкой;
- танцевальный коврик с подсветкой для уроков танца и пластики;
- именной плед с уютными рукавами;
- картина-портрет дочки;
- гироскутер;
- манекен для тестирования прически или макияжа.
А если добавить к подарку искреннее новогоднее поздравление и слова любви – это наверняка растрогает до слез каждую дочурку.
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