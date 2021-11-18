Самые интересные и полезные идеи подарка для папы на Новый год Тигра подобрал УНИАН в своем материале.

Новогодний подарок папе – это не просто нужная или приятная вещь. Это материализация нашего внимания, нашей благодарности, нежности и любви. Так что подарок папе на Новый год должен быть исключительным и неповторимым.

Что подарить папе на Новый год 2022 - полезное или интересное?

Пожалуй, сыну подбирать новогодний подарок отцу легче: чаще всего у них общие интересы, хобби и даже взгляды на жизнь хоть в чем-то да совпадают. Для девочек же это, как правило, головная боль.

Большинству девочек трудно иметь дело с электронными или техническими устройствами, которыми интересуются их отцы. Сравнивать технические характеристики, анализировать отзывы и советоваться с консультантами - та еще задачка.

Но ведь подарок на Новый год и не обязательно должен быть полезным. Можно порадовать папу подарком интересным. Можно подарить ему:

сертификат на мастер-класс – чтобы он попробовал что-то новенькое, например, вождение легендарного мотоцикла Harley-Davidson;

подарок-впечатление – например, полет на дельтаплане или прогулку на яхте;

что-то приятное и с пользой для здоровья – поход в сауну или на сеанс массажа;

организовать ему тест-драйв на крутом автомобиле.

Что купить папе на Новый год - проверенные идеи подарков

Если папа по натуре излишне консервативен и любитель попрекнуть детвору словами: "Вам бы лишь деньги тратить" – на помощь придут идеи для подарков на Новый год, что проверены годами.

И пусть вас не смущает "мещанство" или кажущаяся неоригинальность подобных подарков: люди по натуре своей разные, и кого-то излишняя оригинальность подарка искренне смущает и мешает им насладиться. Так что есть определенная рациональность в том, чтобы купить отцу на Новый год:

мужской аксессуар: пояс, галстук, запонки или пресловутые носки – по меньшей мере, такой подарок точно не останется невостребованным, и папа будет его носить;

набор мужской косметики: мужчины, может, и не такие модники, как прекрасный пол, но тоже охотно пользуются правильно подобранными кремами или парфюмерией;

приятные мужские мелочи из качественных материалов: кошелек, чехол для ключей от машины, портфель для документов – это еще и показатель статуса, поэтому они всегда хорошо подойдут в качестве подарка.

Если у отца есть машина, то для авто практически всегда нужны какие-то гаджеты или автоаксессуары. К примеру, если папа любит кофе и много времени проводит за рулем, то отличным выбором может стать термокружка в машину для кофе или чая.

Чем удивить папу на Новый год 2022?

Приятный сюрприз на Новый год – например, тур на уик-энд в Карпаты для всей семьи – практически стопроцентная гарантия хорошего настроения дорогого родителя.

Да, с организацией и планированием совместного досуга придется повозиться, но все усилия окупит искренняя улыбка на лице любимого отца. А время, проведенное вместе с родными, будет приятным подарком и для самого дарителя, потому что память об этих минутах – бесценна.

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Автор: Диана Беловодская