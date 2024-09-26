Успейте сделать эти дела до Покровы, иначе потом будет слишком поздно.

Покрова 2024 по новому церковному календарю отмечается 1 октября. Для наших предков это был не только православный праздник, но и важный день хозяйственного цикла. Это торжество украинцы считали встречей осени с зимой. Существует много народных обычаев о том, что нужно сделать до Покровы для счастливой встречи праздника.

Что нужно сделать перед Покровом

Есть несколько примет о том, что важно успеть сделать до наступления Покровы:

Заквасьте капусту. Наши предки верили, что собранная и заквашенная до Покровы капуста - самая вкусная. В Киевской Руси для приготовления использовали большие бочки, а сейчас закуска получается не менее вкусной в банках. Уберите участок. Согласно народным приметам, у хорошего хозяина до 1 октября будет чистый огород и огород. Нужно успеть собрать опавшие листья, прополоть сорняки, выкопать луковицы и семена растений. Соберите урожай. В течение сентября соберите все овощи, фрукты и ягоды. Если после Покровы что-то останется, то лучше оставить плоды птицам - в пищу они уже не пригодны. Сделайте уборку дома. Праздник Покровы полагается встречать в чистом доме. Поэтому стоит постирать шторы и постельное белье, убрать беспорядок, вынести старые сломанные вещи. Украинцы также приводили в порядок хозяйственные помещения и окуривали их дымом от мышей. Закончите ремонт. Наши предки старались закончить ремонтные работы к Покрове. В сентябре стоит утеплить окна и крышу, отремонтировать сломанные вещи, починить забор при необходимости. Попросите прощения. Если вы чем-то провинились перед близкими - попросите у них прощения и постарайтесь исправиться. Не стоит встречать торжество с грузом вины на душе.

Сам праздник 1 октября желательно встречать в хорошем настроении и с верой в Божью милость. Можно прочесть молитву на Покрову к Богородице.

Видео дня

Что нельзя делать на Покров

На Покрову нельзя заниматься тяжелым физическим трудом: убирать, стирать, работать в земле. Вот почему такую работу нужно выполнить накануне праздника.

Также в Покрову, как и любое другое церковное торжество, нельзя ссориться с родными, ругаться матом, желать зла другим людям и злоупотреблять алкоголем.

Напомним, что в одну дату с Покровой отмечается День защитника Украины 2024, когда мы чествуем украинских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: