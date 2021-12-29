Разбираемся, что нельзя делать на Новый год 2022, ставить на праздничный стол и надевать.

Новый год – самая волшебная ночь в году. И часть этого волшебства создаем мы сами. Есть много примет касательно того, что нельзя говорить, делать и надевать в этот праздник. Важно придерживаться их, чтобы год начался удачно и принес только счастье.

Что нельзя делать на Новый год 2022

Нельзя ругаться и спорить с близкими - даже если есть повод. Подождите, пока закончатся праздники, а то будете препираться целый год. Нельзя выносить мусор в Новый год, иначе в дом проникнет зло. Встречать Новый год в одиночку – несчастливая примета. Постарайтесь пригласить хотя бы кого-нибудь. Загадывая желание под бой курантов, нельзя использовать частичку "не" в своем желании. Например, вместо "Хочу не болеть" лучше подумать "Хочу быть здоровым". В новогодние праздники пришивать пуговицы - к бедности. Нельзя садиться за стол в грязной и неаккуратной одежде. На Новый год нельзя одалживать деньги. Не стоит начинать год в долгах.

Что нельзя готовить на Новый год 2022

Предстоящий Новый год порадует гурманов, поскольку готовить можно практически все. Меню на Новый год может включать мясо, рыбу, молочные продукты и любые овощи. Не стоит готовить мясо диких и лесных животных, например, оленину или вальдшнепа. Избегайте острых блюд – они не в почете у символа года Тигра.

Что нельзя надевать на Новый год 2022

Наряд на Новый год лучше всего подбирать в синих, голубых, белых, черных цветов, а также в любых "теплых" оттенках. Не стоит надевать вещи фиолетового и коричневого цвета, а также короткие и слишком вызывающие наряды.

Что нельзя дарить на Новый год 2022

Ранее мы уже рассказывали, что подарить на Новый год 2022 для удачного начала года. Есть также и список нежелательных подарков. В праздничную ночь не стоит дарить духи, расчески, полотенца, алкоголь и сигареты. Такие подарки лучше приберечь для другого повода.

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