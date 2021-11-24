Астрологи рассказали что можно подарить на Новый год 2022, чтобы задобрить главный символ года.

До Нового года осталось не так много времени. Чтобы не бегать по магазинам перед праздником в поисках презента, следует заранее купить все подарки для родных.

По восточному календарю 2022 будет годом Синего Водяного Тигра. Чтобы год прошел удачно, подарки на Новый год нужно выбирать не только с учетом предпочтений родного человека. Презент также должен задобрить символ 2022 года. Рассказываем, какими подарками можно задобрить Тигра, а какие его разозлят.

Что подарить на Новый год 2022 жене или девушке

Лучшим подарком для возлюбленной в этом году станут часы или украшения с драгоценностями. Тигр непременно оценит такую роскошь. Хорошими подарками с точки зрения астрологии также будут букет, сумочка, романтический ужин, товары для хобби.

Что подарить на Новый год парню или мужу

Подарок возлюбленному на Новый год должен быть элегантным и красивым, чтобы удовлетворить Тигра. Это может быть портмоне, запонки, кожаная сумка, сумка для ноутбука. Отличными вариантами подарков также считается одежда, чемодан и товары для увлечений мужчины.

Что подарить другу или подруге на Новый гол

Синий Водяной Тигр высоко ценит дружбу, поэтому подарок должен быть искренним и продуманным. Даже если он не будет дорогим, главное чтобы он был выбран от души. Порадуйте близкого человека сертификатом в любимый магазин, любимым алкоголем, хорошей книгой или необычными сладостями.

Что нельзя дарить на Год Тигра 2022

Тигр в восточной астрологии – мудрое, гордое и волевое животное. Тигр любит изящность и роскошь, поэтому подарок обязательно нужно завернуть в красивую упаковку. Какие подарки могут разозлить Тигра?

Не дарите парфюмерию, особенно если у неё резкий запах.

Нельзя дарить дешевые или сделанные своими руками подарки. Они могут разозлить гордый знак.

Не обрадуют Тигра подарки, которые связаны с вредными привычками. Нельзя дарить бокалы, пепельницу, кальян или алкоголь.

Тигр не любит ухаживать за своей шерстью, поэтому не стоит дарить расчески и гребешки.

Не стоит дарить полотенца, носовые платки и посуду – такие вещицы раздражают Тигра.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова