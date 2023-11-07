Какой завтра праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

8 ноября по новому церковному календарю отмечают большой праздник - Собор Архангела Михаила. В народном календаре - Михайлов день. О его традициях и запретах, а также кого почитают в этот день по старому стилю - рассказываем в материале.

8 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

8 ноября (21 ноября по старому стилю) - Собор Архангела Михаила, которого в Писании называют "князем", "вождем воинства Господня" и считают главным борцом против дьявола и беззакония.

Архангела Михаила в церкви почитают два раза в год: 6 сентября (19 сентября по старому стилю) - Воспоминание чуда в Хонех, Михайлово чудо и 8 ноября (21 ноября по старому стилю) - собор Архангела Михаила.

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Архангел Михаил - это главный архангел, предводитель небесного воинства и один из наиболее почитаемых в православии. Имя "Михаил" в переводе с древнееврейского языка означает "Никто не равен Богу". Слово "ангел" в переводе с греческого - "вестник", а приставка "архи" указывает на более возвышенное служение по сравнению с Ангелами.

Также Архангела Михаила называют Архистратигом - "глава святого воинства Ангелов и Архангелов", он стоит над всеми Ангелами. Архистратиг взял на себя миссию свергнуть падшего ангела Денницу и других. По преданию, когда Бог сотворил ангелов, то самый близкий к Господу взбунтовался, возгордившись. И Михаил поверг его с небес - тот стал дьяволом. Поэтому в христианской традиции Михаилу приписывается победа над Сатаной, а также роль судьи на Страшном Суде. На иконах Михаил изображается в виде молодого мужчины в доспехах и мечом или копьем, которым он низвергает дьявола.

8 ноября по новому церковному календарю отмечают Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил. Праздник был установлен в IV веке на Поместном Лаодикийском Соборе (за несколько лет до Первого Вселенского Собора). В этот день почитают Архистратига Михаила и Архангелов Гавриила (сила Божия), Рафаила (врачевание Божие), Уриила (свет Божий), Селафиила (молитвенник Божий), Иегудиила (славящий Бога), Варахиила (Благословение Божие) и Иеремиила (возвышение к Богу). Все они укрепляют веру в Иисуса Христа.

В Украине есть сотни храмов в честь Михаила, в частности, в Киеве находится известный Михайловский Златоверхий монастырь. Изображение Михаила есть на гербе Киева, а на Майдане Незалежности в 2002 году установлена скульптура Архистратига Михаила, так как он считается небесным покровителем Киева.

Праздник 8 ноября по старому стилю - день памяти священномученика Дмитрия Солунского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 26 октября.

Приметы на 8 ноября

По приметам дня судят, какими будут погода и весна:

заря алая - начнутся затяжные холода;

потепление - зима будет с оттепелями;

день выдался снежный и холодный - и весна такой будет.

В народном календаре 8 ноября - праздник Михайлов день. Считается, что с этого дня потепления можно не ждать до весны.

Что нельзя делать 8 ноября

Смысл этого праздника - стремиться приблизиться к ангельской чистоте, и чистота должна быть в первую очередь в помыслах.

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ссориться, выяснять отношения, особенно с родственниками;

завидовать, думать о плохом;

жаловаться на судьбу;

отказывать в помощи;

брать в руки острые предметы, пилить, рубить и т. д. - есть риск пораниться.

В Михайлов день не следует работать, лучше все дела сделать накануне или отложить на завтра - трудиться в этот праздник считается грехом. В старину в это время старались больше отдыхать в это время, чтобы набраться сил перед Рождественским постом.

Что можно делать 8 ноября

В этот день можно пойти в храм или помолиться дома. К Архангелу Михаилу обращаются с молитвами об исцелении от болезней, просят о защите от темных сил, тайных и явных врагов, от войн, несправедливости и стихийных бедствий. Также к Архистратигу Михаилу молятся те, кто ожидает решение суда: на Страшном суде Архистратиг Михаил решает, куда отправить человеческие души - в ад или в рай.

В старину в этот день было принято ходить в баню, чтоб смыть все грехи. Но вот голову мыть не советовали - считалось, что смоешь благоразумие. Хорошо в этот день пригласить в дом гостей.

8 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Марфа, Рафаил, Михаил, Гавриил.

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