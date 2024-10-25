Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 26 октября по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

26 октября по новому церковному календарю вспоминают священномученика Димитрия Солунского. В народе - Дмитрия. О традициях и приметах 26 октября и какой церковный праздник сегодня отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 26 октября по новому церковному календарю (8 ноября по старому) - день памяти священномученика Димитрия Солунского, последователя апостола Павла. Также в историю Димитрий вошел как чудотворец, способный исцелять от тяжелых недугов.

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Димитрий Солунский жил в III-IV веках и был сыном римского проконсула в Фессалониках. Его родители были христианами, но исповедовали веру тайно, в христианских традициях они воспитали и сына. Отец готовил Дмитрия для римской службы - он имел навык в административных делах, храбрость воина и опыт военачальника.

После смерти отца Димитрий занял его место. В его задачи входили оборона города Фессалоники от варваров и истребление христианства. Но, получив должность, Димитрий стал открыто исповедовать веру в Христа, а также проповедовать ее среди горожан. Об этом узнал император Максимиан и, возвращаясь с войны, остановился в Фессалониках. Димитрий, почувствовав неладное, раздал все свое имущество бедным, а сам стал молиться.

Мужчину повели на суд к императору, и, когда Димитрий открыто заявил о своей вере, его бросили в темницу. Сам же император устроил в городе бои: выставил своего бойца Лия против Нестора, которого благословил Димитрий. Когда Нестор победил, то разгневанный император велел казнить и Нестора, и Димитрия.

Над могилой святого возвели церковь, его мощи в конце XII века вывезли из города, но в XX веке вернули. Святые мощи почитаются как мироточивые и исцеляющие от болезней.

Какой церковный праздник 26 октября по старому стилю

Православный праздник сегодня по старому стилю - день памяти Иверско-Мирненской иконы Божией Матери ("Мироточивой"). Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 26 октября

Приметы дня говорят о том, как изменится погода, а в роли синоптиков выступали петухи:

облака быстро бегут по небу - к непогоде;

грибы еще есть в лесу - зима придет нескоро;

небо красного цвета - пойдет дождь;

петух с утра поет раньше обычного - к теплу, а если вечером кукарекает - погода переменится.

В народном календаре 26 октября - Дмитриев день, Дмитрия. С этого дня заканчивался сезон свадеб и ждали похолодания.

Что нельзя делать сегодня, 26 октября

В церковный праздник 26 октября (как и в другой день) церковь не одобряет ссор и сквернословия, осуждения, сплетен и клеветы, выступает против жадности, зависти, мести, лени, отчаяния.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: отказывать в помощи, милостыне, веселиться, шуметь, плясать, заниматься тяжелым физическим трудом. Также, согласно приметам, в этот день не следует брать в руки острые предметы - велик риск пораниться.

Начиная с Дмитрия уже нельзя заключать браки - считается, что такие союзы долго не продержатся. Так и говорили: "До Дмитра девка хитра, а после Дмитра - еще хитрее" (после того, как вышла замуж).

Что можно делать 26 октября

В православный праздник сегодня обращаются к святому Димитрию, которого считают покровителем военных. Ему молятся об их здоровье, просят для них защиты, мужества и терпения. Также обращаются с молитвами об исцелении болезней, в особенности заболеваний глаз.

Кто отмечает день ангела 26 октября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Дмитрий, Антон, Марк, Василий, Афанасий.

По старому стилю день ангела у Трофима, Николая, Карпа, Вениамина, Никиты.

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