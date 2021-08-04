В этот день православные верующие почитают память нескольких святых мучеников.

Главный праздник сегодня - день памяти святой Марии Магдалины. Предание гласит, что в юности Мария из Магдалы была грешницей и вела распутную жизнь. В Евангелие говорится, что Иисус изгнал из нее 7 бесов. После исцеления Мария стала совершенно другим человеком и навсегда вошла в историю христианства. Также она стала одной из пяти женщин, получивших титул равноапостольной святой. Ранее мы рассказывали о том, как наши предки отмечали народный праздник 4 августа.

Какой праздник 4 августа - преставление преподобного Корнилия Переяславского

Будучи юным парнем, Корнилий (в миру - Конон) ушел из родительского дома и пять лет прожил в Лукьяновской пустыни, став послушником у старца Павла. Затем перебрался в Переяслав, в обитель Бориса и Глеба. Многие лета он нес иноческие подвиги ради Христа: питался три раза в неделю, не спал на постели, молился и не садился за один стол с братией.

Читайте такжеИменинники 4 августа: какое имя дать ребенку и кто празднует имениныИгумен благословил его на затворничество и тогда Корнилий обосновался в келии, посвящая себя строгому посту и молитве. Святой Корнилий при храме служил в трапезе, трудился в саду. Вырастил яблоневый сад, выкопал колодец, несмотря на истощенное строгим постом тело.

Тридцать лет он прожил в безмолвии, братия даже считала, что он глухой и немой. 22 июля 1693 года святой скончался, а через 9 лет при построении нового храма его мощи были обретены нетленными.

Церковный праздник 4 августа - перенесение мощей священномученика Фоки

С юношеских лет Фока вел благочестивую жизнь, многих язычников обращал в христианство. Во время гонений при правлении императора Траяна, его принуждали отречься от веры. После жестоких истязаний святого Фоку заперли в горячей бане, где он мученически скончался в 117 году. Через 300 лет его мощи были перенесены в Константинополь.

Приметы 4 августа

лен уродится серым, если утром много росы;

гроза 4 августа - к богатому урожаю зерновых культур;

гром гремит, не переставая - к скорому граду.

Сны 4 августа - вещие. Но для их понимания необходима серьезная интуиция - образы во снах не следует воспринимать буквально.

Что нельзя сегодня делать

ходить по росе голыми ногами - в этот день нечистая сила вымачивает в ней одежду для русалок;

выпускать во двор скотину с капельками росы на шкуре. Если игнорировать это правило, то животное может заболеть и даже умереть;

держать окна и занавески грязными, иначе свет благополучия не поступит в дом.

Что можно делать 4 августа

наши предки в этот день собирали росу в серебряную посуду и умывались ею, чтобы продлить молодость;

ходить в лес за ягодами, закрывать варенья и компоты.

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Автор: Кристина Кащавцева