Народный праздник 4 августа известен под названиями Мария ягодница, День Марии Магдалины.

Христиане отмечают церковный праздник 4 августа в честь святой Марии Магдалины. Девушки в этот день молятся святой Марии, чтобы она подарила им красоту и молодость. Для этого лицо умывали утренней росой. Однако роса 4 августа считается полезной только для лица, а для скотины и растений она губительная. Поэтому наши предки перед работой в поле и выпасом животных стряхивали росу с травы.

День Марии Магдалины славяне считали самым ягодным в году. В этот день собирали различные ягоды в лесу и в саду, готовили из них компоты и варенье на зиму. Также 4 августа считается удачным днем, чтобы собирать лук и сушить его.

Сон в ночь с 3 на 4 августа не сбудется точь-в-точь, но является символичным. Он предупреждает человека об опасности. Рассказывать его никому нельзя.

Что нельзя делать 4 августа

Если в этот день бушует гроза, то нельзя работать на улице, поскольку человека может поразить молния. Неудачный день для рукоделия, особенно вышивки. 4 августа не рекомендуется покупать утят и цыплят. Такие птенцы вряд ли вырастут здоровыми.

Приметы погоды 4 августа

Утренний туман сулит теплый и солнечный день.

Гроза в этот день предвещает хороший урожай зерна.

Если в огороде много слизней, то несколько дней будет дождить.

Много паутины, но не видно пауков - к дождю.

Если на березе много желтых листьев, то осень будет ранней.

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