Что можно делать 30 мая, а какие действия для православных строго запрещены - узнайте в материале УНИАН.

Святой Андроник был апостолом от семидесяти и уверовал в Господа даже раньше апостола Павла. Известно, что Андроник был епископом в городе Панонии, однако путешествовал по разным городам и странам, распространяя христианскую веру. Он проповедовал вместе со своей помощницей - святой Иунией.

За время своей праведной деятельности Андроник и Иуния разрушили множество идольских храмов и обратили язычников в христианство. Скончались от жестоких пыток во имя Христа и получили от Господа мученический венец. Мощи праведников были признаны нетленными и чудотворными.

В честь памяти святых сегодня отмечается народный праздник 30 мая - Андрон с дождем. Также в эту дату православные верующие чтут память преподобной Евдокии Московской, а в народе праздник называется "Евдокия Свистунья".

Приметы 30 мая

какой день сегодня - таким будет и лето;

увидеть змею 30 мая - к сплетням и ссорам с другими людьми;

свиньи роются в грязи - ждать дождя;

дует холодный северный ветер - лето окажется холодным.

Что сегодня нельзя делать

Православная церковь в эту дату запрещает жадничать и отказывать в помощи другим людям - сами будете нуждаться. По народным поверьям, 30 мая нельзя есть каши и макароны, иначе урожай будет скудным - для гарнира лучше выбрать картофель. Беременным девушкам не стоит носить одежду красного цвета, брать в руки красные предметы или есть красные ягоды - роды будут тяжелыми.

Что можно делать 30 мая

Праздник "Евдокия Свистунья" получил свое название из-за ветров, которые особенно сильны в этот день и издают своеобразный свист. "Андрон с дождем" - это дань традиции, согласно которой наши предки проводили обряды и вызывали дождь, чтобы поля не засохли. Сегодня принято заниматься окучиванием картошки, сажать или пересаживать перец, томаты, баклажаны.

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