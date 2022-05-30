Христиане отмечают церковный праздник 30 мая в честь святой Евдокии Дмитриевны и святого Адроника. Этот день обычно бывает очень ветреным. В эту дату начинают высаживать теплолюбивые овощи, такие как перцы, баклажан, помидоры.
В этот день в лесах и полях появляется много змей. Нужно соблюдать осторожность, чтобы змея не укусила. 30 мая читают специальный заговор на дождливую погоду. Рожденный 30 мая человек добрый и отзывчивый, но часто разочаровывается в людях.
Что нельзя делать 30 мая
- Нельзя спорить с начальством, иначе на работе будут большие проблемы.
- Плохой сон нельзя никому рассказывать, чтобы он не сбылся.
- Не стоит обсуждать важные вопросы за столом, иначе будут разногласия.
Приметы погоды 30 мая
- Свиньи активно роются в грязи - дождливой погоде.
- Холодный ветер дует - к холодному лету.
- Молодая Луна на Евдокию сулит дождливое лето.