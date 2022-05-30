Народный праздник 30 мая имеет названия Евдокия Свистунья, Андрон с дождем.

Христиане отмечают церковный праздник 30 мая в честь святой Евдокии Дмитриевны и святого Адроника. Этот день обычно бывает очень ветреным. В эту дату начинают высаживать теплолюбивые овощи, такие как перцы, баклажан, помидоры.

В этот день в лесах и полях появляется много змей. Нужно соблюдать осторожность, чтобы змея не укусила. 30 мая читают специальный заговор на дождливую погоду. Рожденный 30 мая человек добрый и отзывчивый, но часто разочаровывается в людях.

Что нельзя делать 30 мая

Нельзя спорить с начальством, иначе на работе будут большие проблемы. Плохой сон нельзя никому рассказывать, чтобы он не сбылся. Не стоит обсуждать важные вопросы за столом, иначе будут разногласия.

Приметы погоды 30 мая

Свиньи активно роются в грязи - дождливой погоде.

Холодный ветер дует - к холодному лету.

Молодая Луна на Евдокию сулит дождливое лето.

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