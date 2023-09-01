Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

2 сентября по новому церковному календарю почитают память мученика Маманта, а также преподобных Антония и Феодосия Печерских, основателей Киево-Печерского монастыря. Чем прославились святые, традиции и запреты на церковный праздник, а также о народных приметах - в материале.

2 сентября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому стилю

Мамант родился в семье христиан Феодота и Руфины около 259 года. Его родителей за то, что они исповедовали христианство, бросили в темницу - там они вскоре умерли. Младенец остался у благочестивой вдовы, которая воспитала мальчика в христианских традициях.

Уже в юности Мамант стал проповедовать христианство и обратил в веру многих своих сверстников. За это юношу схватили и привели на суд, но так как он был родом из знатной семьи, то пытать не стали. Император Аврелиан, правивший в то время, пытался склонить юношу отказаться от веры, но все было безуспешно. Тогда император разрешил пытать Маманта, но в его судьбу вмешался ангел - он велел юноше уйти на высокую гору в пустыне возле Кесарии. Там Мамант построил церковь и стал жить. По преданию, юноша был наделен от Бога даром - к нему приходили пустынные звери и слушали Евангелие. Питался Мамант молоком диких коз, а сыр отдавал нищим. Вскоре за ним пришли воины императора - его снова подвергли пыткам, и в конце концов православный святой мученик Мамант погиб.

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2 сентября - день памяти преподобных Антония и Феодосия Печерских. Еще при жизни эти чистые и светлые душой святые почитались среди людей, а к их мудрости прислушивались правители.

Преподобный Антоний Печерский, основатель Киево-Печерской лавры, родился в начале XI века, в городе Любече возле Чернигова. Когда крестился, то получил имя Антипа. В юности он отправился на святую гору Афон, принял постриг в одном из монастырей и несколько лет прожил в уединении в пещере близ обители. Игумен велел ему вернуться домой и принести туда традиции афонского монашества. На то время в Киеве (1051 год) уже было несколько греческих монастырей, но Антоний не вступил ни в один, а поселился в двухсажевой пещере, выкопанной пресвитером Иларионом, недалеко от села Берестова. Здесь святой Антоний продолжал жить прежней афонской жизнью, ел черный хлеб через день, пил воду. Слава о нем разнеслась по Киеву и другим городам. Многие приходили к нему за советом и благословением, а некоторые стали проситься на жительство. Первым был принят иерей Никон, вторым - преподобный Феодосий, родом из Василева (ныне Васильков) под Киевом.

Когда иноков стало много, Антоний удалился в другую пещеру и стал жить затворником. В игумены выбрали Феодосия, который ввел в обители устав константинопольского Студийского монастыря. Согласно ему, у братии все было общее, а все свое время они трудились, начиная каждое дело с молитвы и благословения. Сам Феодосий Печерский стал примером во всем: носил воду, рубил дрова, выпекал хлеб. Кроме этого, монах был очень милосердным - в обители он устроил особый дом для проживания убогих, слепых и на содержание их выделял десятую долю монастырских доходов. Кроме того, каждую субботу он отправлял воз хлеба заключенным. Известны сочинения Феодосия: два поучения к народу, десять поучений к монахам, два послания к великому князю Изяславу и две молитвы.

Количество пещер монахов все время увеличивалось, и со временем построили наземный монастырь и церковь - Успенский собор. Киево-Печерский монастырь, который основали Антоний и Феодосий Печерские, стал образцом для других монастырей. Из стен обители выходили знаменитые архипастыри, проповедники веры и писатели.

Святых почитают 2 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю их вспоминают 15 сентября.

Народные приметы на 2 сентября

По приметам дня судили, скоро ли будет похолодание и какой будет осень:

проливной дождь в этот день - к погожей осени;

день выдался безветренный - будет тепло, а если день ясный, но холодный - будут дожди;

небо на закате красное - скоро будут заморозки.

В народном календаре 2 сентября - праздник Мамонтий Овчарник, так как святой ухаживал за дикими козами и овцами.

2 сентября - что сегодня нельзя делать

В этот день не следует нарушать такие запреты:

запрещено сквернословить и ругаться;

нельзя обижать и ругать животных - они могут заболеть;

не следует жаловаться на судьбу - жизнь еще больше усложнится;

нельзя отказывать в милостыне - это считается тяжким грехом;

не следует начинать новых дел - к неудачам и провалу.

В народе считают, что в этот день нельзя надевать одежду слишком яркого цвета - якобы из-за этого человека могут сглазить. Верить или нет в эту примету - личное дело каждого, но знать об этом не помешает.

Что можно делать 2 сентября

В этот день можно помолиться святым. У преподобных Антония и Феодосия Печерских просят мира и благополучия, исцеления от болезней, избавления от бед и врагов. Святого Мамонта считают покровителем овец и коз, у него также просят защиты от диких зверей.

В старину в этот день убирали в сараях, хлевах, овчарнях. Также начинали собирать поздний урожай картошки. День считается благоприятным для свадьбы.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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