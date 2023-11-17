Какой сегодня праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

18 ноября по новому церковному календарю вспоминают мучеников Платона и Романа.В народном календаре - Платона и Романа Зимоуказателей. Кого почитают в этот день по старому стилю, традиции, запреты и народные приметы этого дня - рассказываем в материале.

18 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

18 декабря (1 декабря по старому стилю) - день памяти мучеников Платона Анкирского и Романа Кесарийского, пострадавших за веру в Христа.

Платон и Роман жили в IV веке. Платон был родом из благочестивой семьи христиан, родился он в Анкире, воспитывался в христианских традициях и, еще будучи совсем юным, проповедовал православие среди язычников. За это его схватили и судили - правитель Агриппин потребовал, чтобы юноша отрёкся от веры, а когда тот отказался, то его бросили в темницу. Спустя неделю Платона решили напугать орудиями пыток, но тот был непреклонен. Тогда юношу велели пытать и снова бросили в темницу. 18 дней он сидел там без пищи, так как не хотел ее брать из рук язычников. Когда поняли, что сломить Платона не получится, правитель велел его казнить.

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Роман жил в период правления императора Максимилана и служил диаконом в храме Кесарии Палестинской. Это были времена гонений на христиан, поэтому Роман был вынужден переселиться в Антиохию, где он стал проповедовать. Когда правитель Антиохии задумал разрушить христианский храм, то Роману вместе с другими верующими удалось его отстоять. Но позже, на одном из языческих праздников, диакон стал обличать идолопоклонство. За это его схватили, стали пытать и хотели сжечь на костре, но внезапный ливень загасил огонь. Тогда мученика приговорили к казни.

Праздник 18 ноября по старому стилю - день памяти мучеников Галактиона и Епистимии. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 5 ноября.

Приметы на 18 ноября

По приметам дня смотрели, какими будут погода в ближайшее время и зима:

снег выпал - зима тоже будет снежной;

деревья стоят в инее - к скорой оттепели;

ветер дует северный - скоро похолодает;

луна в дымке - к затяжному ненастью.

В народном календаре 18 ноября - праздник Платон и Роман Зимоуказатели. Считается, какая погода установится 1 декабря, такой будет и вся зима - "Платон да Роман кажут зиму нам".

Что нельзя делать 18 ноября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

сквернословить;

отказывать в милостыне нуждающимся;

отправляться в дальнюю дорогу.

Также считается, что в этот день нежелательно пропускать церковную службу, но если по какой-то причине не получается пойти в храм, то нужно помолиться дома.

По народным приметам не следует 18 ноября устраивать веселье и разрешать гостям мыть посуду в вашем доме.

Что можно делать 18 ноября

В старину в этот день традиционно шли в церковь. У святых Платона и Романа просят помощи в финансовых делах, благополучно пережить зиму, вырастить хороший урожай. Также святые оберегают супружеский союз.

Продолжается Рождественский пост - тем, кто постится, в этот день можно есть горячую пищу с постным маслом, рыбу и выпить немного вина. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

День лучше всего провести с семьей, посвятить его рукоделию, поделкам, можно поменять постельное белье и постирать.

18 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Николай, Платон, Роман.

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