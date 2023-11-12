Какой завтра праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

13 ноября по новому церковному календарю вспоминают святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Кого почитают по старому стилю, традиции, запреты и народные приметы этого дня - в материале.

13 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

13 ноября (26 ноября по старому стилю - день памяти святителя Иоанна Златоуста, автора многих богословских и аскетических трудов, проповедника и человек, отличившегося благими делами.

Святитель Иоанн Златоуст жил в IV веке в Антиохии. Он родился в богатой семье, получил хорошее образование и какое-то время работал адвокатом. В это время он и заработал себе славу непревзойденного оратора. В 25 лет Иоанн принял христианство и крестился, а после отправился в пустыню - познавать Божье учение. Четыре года провел он в пустыне, два из них - в молчании. Вернувшись в родной город, принял сан священника, стал проповедовать, а через 5 лет его назначили пресвитером.

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За свой талант проповедника святитель и получил прозвище Златоуст. Но запомнился Иоанн Златоуст не только своими проповедями. Святитель занимался благотворительностью: помогал строить больницы, создавал благотворительные учреждения. Архиепископом Константинополя его назначил император Аркадий, который посещал проповеди Иоанна. Хотя вскоре священнослужитель попал в немилость к правителю, обвинив его в жадности и неуважении к своим подчиненным. Император отправил Златоуста в ссылку, где тот и умер в 407 году. Похоронили его в поселении Команы (недалеко от Сухума) в 407 году, но в 438 году по просьбе прихожан мощи епископа перенесли в Константинополь (ныне Стамбул). Сейчас они там и находятся, в соборе Святого Георгия Победоносца, рядом с мощами Григория Богослова и Василия Великого.

Праздник 13 ноября по старому стилю - день памяти Никодима и Спиридона Печерских. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 31 октября.

Приметы на 13 ноября

По приметам дня ориентировались, какими будут погода в ближайшее время и зима:

мелкий дождь - непогода затянется надолго;

сильный ветер - к похолоданию;

звезды яркие - зима будет без слякоти и сильных морозов;

воробьи чирикают - к теплу;

снегири начали петь - скоро будут морозы;

много листьев на деревьях - зима будет затяжной.

В народном календаре 13 ноября - праздник Иван Златоуст. Считается, что с этого дня вся природа замирает и погружается в сон.

Что нельзя делать 13 ноября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ругаться и сквернословить - за этими словами Бог не слышит молитвы;

лгать, сплетничать, распускать слухи;

отказывать в помощи или милостыне.

Также считается, что в этот день категорически запрещено принимать в какие-либо подарки в качестве вознаграждения за свой труд - святитель Иоанн был бескорыстным человеком, и все дела его были благотворительными.

Что можно делать 13 ноября

Иоанну Златоусту молятся о помощи в учебе, просят исцелить от тяжелых болезней, справиться с бедностью, а также наказать мздоимцев и обманщиков.

В старину в этот день с утра шли в храм, а после службы лепили дома вареники и пельмени впрок. Часто в таком приготовлении участвовала вся семья. Верили, что чем больше слепишь и съешь вареников и пельменей на Златоуста, тем удачнее выдастся год, болезни обойдут стороной, а деньги не покинут дом.

Также на Златоуста старались решить дела, связанные с поездками - считалось, что дорога будет успешной.

13 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Герман.

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