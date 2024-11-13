Народный праздник 13 ноября известен под названиями Златоуст, Иванов день, Спиридон и Никодим.

Наши предки 13 ноября занимались рыбалкой и охотой, а также забоем домашнего скота. На ужин накрывали богатый стол с мясными блюдами. Мы рассказали, какой сегодня праздник у украинцев, что нельзя делать и какие есть приметы на счастье.

Что отмечают 13 ноября - праздник в Украине

По новому стилю верующие чтят архиепископа Иоанна Златоуста. По старому календарю православные вспоминают монахов Киево-Печерского монастыря Спиридона и Никодима. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 13 ноября отмечают христиане.

С этой датой приходят настоящие зимние морозы, выпадает первый снег. Лужи уже покрываются льдом. Наши предки с нетерпением ждали похолодания, чтобы замерзла грязь и можно было выезжать на дороги. С наступлением заморозков украинцы ездили в большие города за покупками.

Видео дня

Сегодняшний день издавна считался удачным для рыбалки и охоты. Согласно приметам, рыбакам и охотникам нельзя возвращаться домой совсем без добычи, иначе в будущем не будет везти в промысле. Также эта дата подходит для сбора грибов в лесу.

Крестьяне в праздник 13 ноября устраивали забой домашней птицы и скота. Мясо и жир перерабатывали в тушенку, чтобы было что есть зимой. А из свежины готовили домашнюю колбасу, холодец, бануш. Женщины лепили домашние вареники. Главным на столе был пирог с курицей. Мясные блюда сегодня принесут в семью достаток и согласие.

Владельцы птиц занимались здоровьем пернатых. Уток и куриц перегоняли в утепленный хлев. День считается удачным для покупки цыплят.

Кто родился 13 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники этого дня красноречивые, харизматичные, общительные. Эмоциональные и вкладывают душу во всё, что делают. Очень упрямы и никогда не сомневаются в свой правоте. Сегодняшние именинники имеют непростой характер, но близкие их уважают.

Что нельзя делать 13 ноября

Если приснился кошмар, то никому его не рассказывайте, иначе сон может сбыться.

Сегодня повышается риск заболеть. Поэтому не стоит одеваться не по погоде, пренебрегать шапкой и перчатками, ходить в людных местах.

Работникам и начальству нельзя спорить, иначе отношения значительно ухудшатся.

Праздник сегодня не подходит для любовных дел, свиданий и свадьбы.

Вас также могут заинтересовать новости: