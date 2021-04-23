Вкусные блюда помогут настроиться на праздничное настроение.

2 мая православные христиане отмечают Пасху - светлый праздник Воскресения Христового. Этот день известен не только радостным празднованием, но и богатым столом. Великий пост к этой дате уже заканчивается, поэтому христианам после длительных ограничений можно есть и пить вдоволь. Чтобы удивить и приятно порадовать гостей, кулинары могут приготовить на Пасху оригинальные праздничные блюда.

Фаршированные яйца с грибами

Шампиньоны - 200 г.

Яйца - 8 шт.

Лук - 1 шт.

Майонез - 2 ст.л.

Растительное масло - 2 ст.л.

Зеленый лук - 2 пера.

Яйца отварить до готовности. Грибы и лук мелко нарезать, обжарить на среднем огне 8 минут. Измельчить грибы с луком в блендере. Зеленый лук мелко порубить. Яйца разрезать пополам и вынуть желток. Желток размять вилкой и смешать с грибной смесью, добавить майонез, посолить. Яичные белки заправить грибной начинкой и посыпать зеленым луком. Оставить в холодильнике на 20 минут.

Салат с курицей "Пасхальное гнездо"

Куриное филе - 200 г.

Сыр твердый - 100 г.

Шампиньоны - 4 шт

Яйца - 2 шт.

Огурцы соленые - 2 шт.

Морковь - 2 шт.

Лук - 0.5 шт

Майонез - 4 ст.л.

Зелень, сладкий перец, вареные яйца для украшения.

Куриное филе, морковь и яйца отварить вкрутую. Грибы с луком измельчить и обжарить на растительном масле 8 минут. На большое блюдо посередине поставить стакан, и слоями выкладывать салат в форме кольца. Первый слой - нарезанное куриное филе, затем натертая отварная морковь, мелко нарезанные огурцы, грибы с луком, сыр и яйца. Каждый слой немного смазать майонезом.

Сверху украсить салат фигурками из перца и зеленью. Внутрь кольца выложить зелень и крашанки или писанки.

Заливное из курицы с горошком

Куриная грудка - 1 шт.

Вода - 5 стаканов.

Морковь - 1 шт.

Желатин - 2 ст.л.Чеснок - 2 зубч.

Лук - 1 шт.

Консервированный горошек по вкусу.

Пучок укропа и петрушки.

1,5–2 ст. ложка желатина

Перепелиные яйца для украшения.

Курицу залить холодной водой, добавить очищенную морковь, чеснок и луковицу. Поставить на огонь и варить час после закипания. Снимать пену в процессе варки. Добавить лавровый лист, перец горошком и соль. Бульон несколько раз процедить. Морковь нарезать кружочками, а курицу порвать на кусочки.

Желатин развести в стакане холодной воды и оставить на 40 минут. Набухший желатин добавить в бульон и нагреть на огне, не доводя до кипения. Вареную морковь, консервированный зеленый горошек и зелень разложить по небольшим формам. Выложить в формы курицу и залить бульоном. Оставить на ночь для застывания.

Творожные кексы с начинкой

Творог - 200 г.

Сахар - 180 г.

Мука - 200 г.

Масло сливочное - 150 г.

Яйцо - 3 шт.

Сахар ванильный - 1 ч. л.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Яйца взбивать блендером с сахаром 3 минуты. Творог протереть через сито. Соединить творог, размягченное масло, ванильный сахар, разрыхлитель и яйца, перемешать. Постепенно вмешивать муку и перемешивать. Формы для кексов смазать маслом. Наполовину заполнить тестом, сверху выложить столовую ложку начинки (джем, повидло, сгущенку, вишни и т.п.). На начинку выложить ещё немного теста, чтобы форма заполнилась на 3/4. В предварительно разогретую до 180°С духовку поставить кексы и запекать 25 минут.

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Автор: Екатерина Пулатова