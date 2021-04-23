2 мая православные христиане отмечают Пасху - светлый праздник Воскресения Христового. Этот день известен не только радостным празднованием, но и богатым столом. Великий пост к этой дате уже заканчивается, поэтому христианам после длительных ограничений можно есть и пить вдоволь. Чтобы удивить и приятно порадовать гостей, кулинары могут приготовить на Пасху оригинальные праздничные блюда.
Фаршированные яйца с грибами
- Шампиньоны - 200 г.
- Яйца - 8 шт.
- Лук - 1 шт.
- Майонез - 2 ст.л.
- Растительное масло - 2 ст.л.
- Зеленый лук - 2 пера.
Яйца отварить до готовности. Грибы и лук мелко нарезать, обжарить на среднем огне 8 минут. Измельчить грибы с луком в блендере. Зеленый лук мелко порубить. Яйца разрезать пополам и вынуть желток. Желток размять вилкой и смешать с грибной смесью, добавить майонез, посолить. Яичные белки заправить грибной начинкой и посыпать зеленым луком. Оставить в холодильнике на 20 минут.
Салат с курицей "Пасхальное гнездо"
- Куриное филе - 200 г.
- Сыр твердый - 100 г.
- Шампиньоны - 4 шт
- Яйца - 2 шт.
- Огурцы соленые - 2 шт.
- Морковь - 2 шт.
- Лук - 0.5 шт
- Майонез - 4 ст.л.
- Зелень, сладкий перец, вареные яйца для украшения.
Куриное филе, морковь и яйца отварить вкрутую. Грибы с луком измельчить и обжарить на растительном масле 8 минут. На большое блюдо посередине поставить стакан, и слоями выкладывать салат в форме кольца. Первый слой - нарезанное куриное филе, затем натертая отварная морковь, мелко нарезанные огурцы, грибы с луком, сыр и яйца. Каждый слой немного смазать майонезом.
Сверху украсить салат фигурками из перца и зеленью. Внутрь кольца выложить зелень и крашанки или писанки.
Заливное из курицы с горошком
- Куриная грудка - 1 шт.
- Вода - 5 стаканов.
- Морковь - 1 шт.
- Желатин - 2 ст.л.Чеснок - 2 зубч.
- Лук - 1 шт.
- Консервированный горошек по вкусу.
- Пучок укропа и петрушки.
- 1,5–2 ст. ложка желатина
- Перепелиные яйца для украшения.
Курицу залить холодной водой, добавить очищенную морковь, чеснок и луковицу. Поставить на огонь и варить час после закипания. Снимать пену в процессе варки. Добавить лавровый лист, перец горошком и соль. Бульон несколько раз процедить. Морковь нарезать кружочками, а курицу порвать на кусочки.
Желатин развести в стакане холодной воды и оставить на 40 минут. Набухший желатин добавить в бульон и нагреть на огне, не доводя до кипения. Вареную морковь, консервированный зеленый горошек и зелень разложить по небольшим формам. Выложить в формы курицу и залить бульоном. Оставить на ночь для застывания.
Творожные кексы с начинкой
- Творог - 200 г.
- Сахар - 180 г.
- Мука - 200 г.
- Масло сливочное - 150 г.
- Яйцо - 3 шт.
- Сахар ванильный - 1 ч. л.
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
Яйца взбивать блендером с сахаром 3 минуты. Творог протереть через сито. Соединить творог, размягченное масло, ванильный сахар, разрыхлитель и яйца, перемешать. Постепенно вмешивать муку и перемешивать. Формы для кексов смазать маслом. Наполовину заполнить тестом, сверху выложить столовую ложку начинки (джем, повидло, сгущенку, вишни и т.п.). На начинку выложить ещё немного теста, чтобы форма заполнилась на 3/4. В предварительно разогретую до 180°С духовку поставить кексы и запекать 25 минут.
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