Блюда на Пасху 2021 рецепты / фото ua.depositphotos.com

2 мая православные христиане отмечают Пасху - светлый праздник Воскресения Христового. Этот день известен не только радостным празднованием, но и богатым столом. Великий пост к этой дате уже заканчивается, поэтому христианам после длительных ограничений можно есть и пить вдоволь. Чтобы удивить и приятно порадовать гостей, кулинары могут приготовить на Пасху оригинальные праздничные блюда.

Фаршированные яйца с грибами

  • Шампиньоны - 200 г.
  • Яйца - 8 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Майонез - 2 ст.л.
  • Растительное масло - 2 ст.л.
  • Зеленый лук - 2 пера.

Яйца отварить до готовности. Грибы и лук мелко нарезать, обжарить на среднем огне 8 минут. Измельчить грибы с луком в блендере. Зеленый лук мелко порубить. Яйца разрезать пополам и вынуть желток. Желток размять вилкой и смешать с грибной смесью, добавить майонез, посолить. Яичные белки заправить грибной начинкой и посыпать зеленым луком. Оставить в холодильнике на 20 минут.

Салат с курицей "Пасхальное гнездо"

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  • Куриное филе - 200 г.
  • Сыр твердый - 100 г.
  • Шампиньоны - 4 шт
  • Яйца - 2 шт.
  • Огурцы соленые - 2 шт.
  • Морковь - 2 шт.
  • Лук - 0.5 шт
  • Майонез - 4 ст.л.
  • Зелень, сладкий перец, вареные яйца для украшения.

Куриное филе, морковь и яйца отварить вкрутую. Грибы с луком измельчить и обжарить на растительном масле 8 минут. На большое блюдо посередине поставить стакан, и слоями выкладывать салат в форме кольца. Первый слой - нарезанное куриное филе, затем натертая отварная морковь, мелко нарезанные огурцы, грибы с луком, сыр и яйца. Каждый слой немного смазать майонезом.

Сверху украсить салат фигурками из перца и зеленью. Внутрь кольца выложить зелень и крашанки или писанки.

Заливное из курицы с горошком

  • Куриная грудка - 1 шт.
  • Вода - 5 стаканов.
  • Морковь - 1 шт.
  • Желатин - 2 ст.л.Чеснок - 2 зубч.
  • Лук - 1 шт.
  • Консервированный горошек по вкусу.
  • Пучок укропа и петрушки.
  • 1,5–2 ст. ложка желатина
  • Перепелиные яйца для украшения.

Курицу залить холодной водой, добавить очищенную морковь, чеснок и луковицу. Поставить на огонь и варить час после закипания. Снимать пену в процессе варки. Добавить лавровый лист, перец горошком и соль. Бульон несколько раз процедить. Морковь нарезать кружочками, а курицу порвать на кусочки. 

Желатин развести в стакане холодной воды и оставить на 40 минут. Набухший желатин добавить в бульон и нагреть на огне, не доводя до кипения. Вареную морковь, консервированный зеленый горошек и зелень разложить по небольшим формам. Выложить в формы курицу и залить бульоном. Оставить на ночь для застывания.

Блюда на Пасху с мясом / фото ua.depositphotos.com

Творожные кексы с начинкой

  • Творог - 200 г.
  • Сахар - 180 г.
  • Мука - 200 г.
  • Масло сливочное - 150 г.
  • Яйцо - 3 шт.
  • Сахар ванильный - 1 ч. л.
  • Разрыхлитель - 1 ч. л.

Яйца взбивать блендером с сахаром 3 минуты. Творог протереть через сито. Соединить творог, размягченное масло, ванильный сахар, разрыхлитель и яйца, перемешать. Постепенно вмешивать муку и перемешивать. Формы для кексов смазать маслом. Наполовину заполнить тестом, сверху выложить столовую ложку начинки (джем, повидло, сгущенку, вишни и т.п.). На начинку выложить ещё немного теста, чтобы форма заполнилась на 3/4. В предварительно разогретую до 180°С духовку поставить кексы и запекать 25 минут.

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Автор: Екатерина Пулатова