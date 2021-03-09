9 марта - 68-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 297 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 24 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 9 марта 2021

В этот день в мире отмечаются День домашних насекомых, День рождения куклы Барби, Международный день ди-джея.

В Украине – день рождения Тараса Шевченко, в США - День фрикаделек, День Америго Веспуччи, День паники, День «Преодолей это», День крабового мяса, День искусственной челюсти, День уникального имени, в Индии - День поста и духовных практик «Виджая Экадаши», в Белизе - День национальных героев и благодетелей.

Памятные даты 9 марта, годовщины и события

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В 1796 году состоялось бракосочетание Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне.

В 1804 году Франция официально передала Луизиану США.

В 1822 году Чарльз Грэм из Нью-Йорка получил патент на искусственные зубы.

В 1831 году в Алжире был основан Иностранный легион. После обретения Алжиром независимости (1962 год) его штаб-квартира была перенесена в Париж.

В 1858 году житель Филадельфии Альберт Поттс запатентовал уличный почтовый ящик.

В 1933 году в США был отменен «золотой стандарт».

В 1959 году в Нью-Йорке на ярмарке игрушек была продемонстрирована новинка - кукла Барби. Она стала одной из самых популярных в мире. Всего американская компания Mattel - производитель данной куклы - за полвека продала более миллиарда Барби. В 2009 году Барби отметила свой полувековой юбилей. «Родственные» корни Барби идут из Германии. Там в начале 1950-х годов по мотивам популярного комикса для взрослых была создана маленькая кукла Лили. С большой грудью, длинными ногами Лили не предназначалась для детей и не продавалась в игрушечных магазинах. Американка Рут Хандлер увидела куклу в табачной лавке в Швейцарии. Игрушка произвела на нее большое впечатление. Рут купила сразу три куклы. Приехав домой в США, Хандлер поручила дизайнеру Джеку Райану немного изменить куклу и сделать ее более приемлемой для детей. Куклу создательница игрушки назвала Барби в честь своей дочери. Игрушка была запатентована в 1958 году и предназначалась для девочек 3-12 лет. 9 марта 1959 года кукла Барби впервые появилась на Нью-Йоркской ярмарке игрушек в черно-белом полосатом купальнике, солнцезащитных очках и туфлях на шпильке. Новинка была принята осторожно, но грамотная рекламная кампания сделала свое дело: партия из 3 тысяч кукол разошлась очень быстро. Уже через пять лет Барби продавали миллионами штук. Куклы жили своей жизнью, обрастали нарядами, друзьями, учились и работали, покорив не одно поколение детей в 150 странах мира. Первая кукла была продана всего за три доллара, но уже в 2004 году блондинка 1959 года рождения была продана на аукционе eBay за 3 тысячи 552 доллара, а спустя два года на аукционе Christie’s в Лондоне ее цена выросла до 17 тысяч долларов. Между тем, Барби неоднократно подвергалась критике. Эксперты считают, что куклы Mattel плохо влияют на детей. Одно из наиболее частых обвинений со стороны медиков - популярность Барби связана с распространением анорексии и булимии. Утверждается, что пропорции Барби неестественны для человека. Так, расчеты, проведённые Центральным госпиталем Хельсинки, показали, что реальной женщине с пропорциями Барби не хватало бы от 17 до 22 процентов веса для нормального функционирования репродуктивной системы.

В 2011 году шатл «Дискавери» завершил свою 27-летнюю карьеру, совершив успешное последнее приземление в космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 9 марта чтит память Иоанна Предтечи. Также праздник называют «Обретенье», «Иванов день», «Обретение гнезд», «Птичье потенье», «День птиц». В этот день птицы начинают вить гнезда. Еще 9 марта – второй день Масленицы – «заигрыш». Молодежь продолжает веселиться, а старшее поколение - заниматься хозяйственными делами. В этот день также происходили смотрины невест. В целом, все масленичные обряды сводились к сватовству, чтобы после Великого поста сыграть свадьбу.

Что сегодня нельзя делать

В этот день не рекомендуется начинать новые дела, проводить сельхозработы, трудиться дома - вязать и шить, стирать.

Приметы на 9 марта

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- какая погода в этот день - таким будет апрель;

- лежит снег - Пасха будет холодной.

9 марта именины

Именины у Иоанна, Иллариона и Ивана.

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Автор: Нана Черная