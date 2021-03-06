6 марта - 65-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 300 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 21 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 6 марта 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день зубного врача, День борьбы с мировой безработицей, Европейский день праведников мира, День открытых данных, Всемирный день лимфедемы.

В США - День печенья «Oreo», День генеалогии, День платья, День чизкейка с белым шоколадом, День замороженных пищевых продуктов, в Монголии - День печати, в Гане - День независимости, в Гуаме - День Магеллана, на Острове Норфолк - День основания.

Памятные даты 6 марта, годовщины и события

Читайте такжеМасленица 2021: когда начинается, что означает и как принято праздноватьВ 632 году состоялась последняя проповедь Мухаммеда.

В 1521 году Фернан Магеллан во время кругосветного путешествия открыл остров Гуам. Магеллан - португальский и испанский мореплаватель, совершивший первое кругосветное путешествие. Он стал первым европейцем, проследовавшим из Атлантического океана в Тихий.

В 1665 году в Лондоне вышел первый в мире научный журнал - «Философские труды Королевского общества».

В 1788 году состоялось прибытие Первого королевского флота на остров Норфолк (неметропольное церемониальное графство на востоке Англии. Входит в состав региона Восточная Англия). Это - основание первых английских поселений для осужденных.

В 1810 году Иллинойс стал первым американским штатом, введшим обязательную вакцинацию.

В 1834 году в Канаде город Йорк был переименован в Торонто.

В 1853 году в Венеции прошла премьера оперы Джузеппе Верди «Травиата».

В 1857 году Верховный суд США постановил, что рабы являются имуществом, а не гражданами.

В 1899 году немецкий химик Феликс Хоффманн получил патент на аспирин. Сегодня универсальные лечебные качества и широкое распространение в медицине дают основание назвать аспирин одним из главных лекарств.

В 1902 году был основан футбольный клуб «Реал» (Мадрид).

В 1924 году в Ватикане был установлен первый радиоприемник.

В 1930 году в Спрингфилде начала продаваться первая замороженная пища под маркой «Clarence Birdseye».

В 1938 году в Лондоне троллейбусы пришли на смену трамваям.

В 1964 году чемпион мира по боксу Кассиус Клей принял мусульманство и взял имя - Мухаммед Али.

В 1967 году дочь Сталина Светлана Аллилуева попросила политическое убежище в посольстве США в Дели.

В 1970 году в Англии вышел последний сингл Битлз «Let It Be».

В 1980 году впервые членом Французской академии была избрана женщина - писательница Маргерит Юрсенар.

В 1985 году американский боксер Майк Тайсон начал профессиональную карьеру, нокаутировав Гектора Мерседеса.

В 1986 году автоматическая межпланетная станция «Вега-1», полет которой осуществлялся в рамках международного проекта «Венера - комета Галлея», выполнила программу исследований кометы Галлея.

В 1997 году Королева Великобритании Елизавета II открыла собственный первый официальный сайт.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 6 марта чтит память преподобного Тимофея. В народе день назвали «Тимофей», «Тимофей весенний», «Весняк», «Тимофей Весновей», «Тепло у дверей».

Что сегодня нельзя делать

Желательно не употреблять алкоголь, даже в малом количестве. Нельзя поливать растения и высаживать новые. Не оставляйте дела незаконченными.

Приметы на 6 марта

Читайте такжеВыходные в марте: сколько будем отдыхать в этом месяцеИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- под деревьями растаял снег - скоро будет тепло;

- потекли ручьи – посевная будет ранней.

6 марта именины

Именины у Феодора, Тимофея и Георгия.

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Автор: Нана Черная