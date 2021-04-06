6 апреля - 96-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 269 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 24 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 6 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день настольного тенниса, День разноцветных ленточек, Международный день спорта на благо развития и мира, День синдрома Боринга-Опица.

Читайте такжеЦерковные праздники в апреле: православный календарь на месяцВ США - День армии, День осведомленности о сонном водителе, День свежих помидоров, Канун нового пива, День попкорна с карамелью, День сиамских кошек, День бисквитного пирожного «Твинки», День тефлона, День студентов-спортсменов, в Беларуси – Комоедица, в Кыргызстане - День работников физической культуры и спорта, в Индонезии - День рыбака, в Литве – День безопасного движения, в Польше - День Агентства внутренней безопасности, в Шотландии, США, Канаде - День тартана, в ЮАР - День основателей, в Бурунди - День президента Сиприена Нтарьямиры, на Кокосовых островах - День акта о самоопределении, в Таиланде - День династии Чакри.

Памятные даты 6 апреля, годовщины и события

В 1327 году в церкви Святой Клары в Авиньоне итальянский поэт Франческо Петрарка впервые повстречал Лауру, которую полюбил с первого взгляда. Потом он десятки лет воспевал ее в своих сонетах.

В 1652 году голландец Ян Ван Рибек основал в Южной Африке форт Кейптаун.

В 1748 году были обнаружены руины Помпей. Помпеи – крупный древнеримский город, ныне масштабный археологический комплекс близ Неаполитанского залива в области Кампания на юге Италии. Город был погребен под многометровым слоем пепла и пемзы в результате извержения вулкана Везувий в 79 году н. э.

В 1896 году состоялось открытие в Афинах первых современных Олимпийских игр. Это событие фактически формально отменило указ императора Феодосия от 394 года о запрете Олимпийских игр как пережитка язычества. В первых современных Играх принял участие 241 спортсмен, все исключительно мужчины из 14 стран: Австралии, Австрии, Венгрии (хотя Австрия и Венгрия тогда были одним государством – Австро-Венгрией, но спортсмены обеих стран решили выступать самостоятельными командами), Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Италии, США, Франции, Чили, Швейцарии и Швеции. В программу первых Игр вошли 9 видов спорта – классическая греко-римская борьба, велогонки, гимнастика, легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, теннис, тяжелая атлетика и фехтование. Особое место в Олимпиаде отводилось марафонскому бегу, который предложил внести в программу французский историк Мишель Бреаль в память о знаменитом греческом бегуне Фиддипии, возвестившем афинянам победу в войне с персидским царем Дарием. В соревновании приняли участие 46 бегунов. Первым к финишу пришел нищий пастух из греческого поселка Марузы – Спиридон Луис. Сам король надел победителю высший орден Греции. В общекомандном зачете лучше других на Играх выступили спортсмены Греции, завоевавшие наибольшее количество медалей – 46, и США, взявшие больше всех золотых медалей – 11. После успеха I Олимпийских игр их решено было проводить регулярно - каждые четыре года в високосный год.

В 1938 году ученый-химик Рой Планкетт открыл политетрафторэтилен, или тефлон.

В 1965 году в США был запущен первый в мире коммерческий спутник связи «Ранняя Пташка», работающий на геостационарной орбите.

В 1985 году американец Уильям Шредер стал первым в мире человеком, выписанным из больницы с искусственным сердцем.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 6 апреля чтит память святых Иакова и Захара. Другие названия дня - «Канун Благовещения», «Похвала», «Дери полоз». В этот день надо сделать всю важную работу, которую давно запланировали. Если незамужняя девушка в этот день отстоит в храме всенощную, то в этом году она выйдет замуж.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя делать все то, что не рекомендуется в Великий пост.

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Автор: Нана Черная