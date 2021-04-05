5 апреля - 95-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 270 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 23 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 5 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день нравственности, Международный день супа, Праздник талой воды, Католический Пасхальный понедельник.

Читайте такжеВыходные в апреле: сколько будем отдыхать в этом месяцеВ США - День штата Небраска, День флешки, Пасхальное катание яиц в Белом доме, День «Иди ва-банк», День первого контакта, День изучения дорожной карты, День сладкого картофеля, День батончиков с изюмом и пряностями, День одуванчика, День карамели, День брюк клеш, в Южной Корее - Праздник холодной пищи, День посадки деревьев, в США и Канаде - День зефира «Peeps», в ЮАР - День семьи, в Китае - Праздник «Чистоты и ясности», в Индии - Морской день, День Джагдживана Рама, в Палестине - День детей, в Венгрии, Польше, Чехии, Словакии - «Поливальный понедельник», в Ирландии - День Пасхального восстания, в Казахстане - День миграционной полиции.

Памятные даты 5 апреля, годовщины и события

5 апреля 1722 года экспедиция адмирала Якоба Роггевена, отправленная голландской Вест-Индской компанией в августе 1721 года на поиски гипотетического Южного материка, открыла небольшую уединенную гористую землю. Открытие мореплаватели сделали в первый день христианской Пасхи. Остров, естественно, в честь праздника и назвали – остров Пасхи. Голландцы были поражены видом «разноцветных» туземцев: чернокожих и краснокожих, однако еще большее впечатление на них произвели расставленные по берегу гигантские, до 20 метров высотой, каменные истуканы. Их называли «моаи». Некоторые моаи были в «шапках» из красного камня. Изготовлялись моаи в каменоломнях в центре острова. Каким образом они доставлялись к побережью, неизвестно. По легенде они «шли» сами. Сегодня остров Пасхи - территория Чили, а моаи - одна из главных достопримечательностей и «приманок» для туристов. Местное название острова — Рапа-Нуи. В художественной литературе встречается также название Вайгу. Наряду с архипелагом Тристан-да-Кунья является самым удаленным населенным островом в мире. Расстояние до континентального побережья Чили составляет 3703 км, до острова Питкэрн, ближайшего населенного пункта, - 1819 км.

В 1772 году парижский парламент отказал драматургу Пьеру Бомарше в наследовании им крупной суммы денег, завещанной его компаньоном Пари-Дюверне.

В 1792 году Джордж Вашингтон применил первое президентское вето в истории США.

В 1815 году началось извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава в Индонезии, продолжавшееся неделю. Это - одно из крупнейших извержений вулканов в истории человечества. Объем лавы и пепла достиг 180 кубических километров. Погибли более 90 тысяч человек.

В 1818 году в Париже барон Карл де Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения - прообраз велосипеда.

В 1895 году Оскар Уайльд проиграл в суде дело по обвинению в клевете маркиза Куинсберри, который обвинил писателя в гомосексуальности.

В 1896 году в Афинах начались первые современные Олимпийские игры. Они продлились до 15 апреля. Первым олимпийским чемпионом в этот день стал американский легкоатлет (тройной прыжок) Джеймс Конноли с результатом 13,71 м.

В 1913 году Нильс Бор завершил статью «О строении атомов и молекул», давшую начало квантовой теории.

5 апреля 1955 года после более чем 50 лет выдающейся политической карьеры сэр Уинстон Черчилль подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Это был окончательный его уход из большой политики. В 1964 году он в последний раз присутствовал на заседании палаты общин. Черчилль вошел в историю Великобритании как самый яркий английский политик 20 века, находившийся у власти в течение правления шести монархов – начиная с королевы Виктории и до ее праправнучки Елизаветы II. Именно Черчиллю принадлежит знаменитая фраза «железный занавес». В период 1945-1950 годов он был вынужден уйти в отставку с поста премьер-министра в связи с поражением его партии на выборах, но остался в нижней палате парламента. Возглавляя оппозицию, он продолжал бороться с «советской угрозой» и выступал за объединение послевоенной Европы. В 1951 году Черчилль вновь стал премьер-министром в возрасте 77 лет. Он по сей день признан «величайшим британцем в истории». Уинстон Черчилль родился 30 ноября 1874 года в Бленхеймском дворце, родовом имении герцогов Мальборо, ветвь семьи Спенсер. Черчилль умер 24 января 1965 года от инсульта в возрасте 90 лет. Похороны Черчилля стали крупнейшими по масштабу государственными похоронами за всю историю Великобритании. В течение трех дней был открыт доступ к гробу с телом покойного, установленный в Вестминстер-холле ─ старейшей части здания английского парламента. 30 января началась церемония похорон. Гроб, покрытый государственным флагом, поставили на лафет (это был тот самый лафет, на котором в 1901 году везли останки королевы Виктории), который везли 142 матроса и 8 офицеров военно-морских сил Великобритании. За гробом шли члены семьи усопшего: леди Черчилль, дети - Рэндольф, Сара, Мэри и ее муж Кристофер Соумс, внуки. Мужчины шли пешком, женщины ехали в каретах. Вслед за семьей с огромным барабаном впереди следовали кавалерия конной гвардии в парадных мундирах, музыканты артиллерийского оркестра в красных киверах, представители британского морского флота, делегация от лондонской полиции. Оркестр играл траурный марш Бетховена. На пути следования процессии порядок поддерживали семь тысяч солдат и восемь тысяч полисменов. Траурная процессия составила 1,5 км. Панихида прошла в соборе Святого Павла, на ней присутствовали представители 112 стран, вся королевская семья. В соответствии с пожеланием политика он был похоронен в фамильном захоронении семьи Спенсер-Черчилль на кладбище церкви Святого Мартина в Блейдоне, близ Бленхеймского дворца — места его рождения.

В 1971 году рок-группа «Роллинг Стоунз» образовала собственную фирму грамзаписи – Rolling Stone Records. Знаменитым стал торговый знак фирмы - высунутый язык.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 5 апреля чтит память преподобного Никона Печерского, игумена Киево-Печерской лавры. Другие названия праздника - «День Никона», «Никон».

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется шить, вязать и прясть. Не желательно заключать сделки и договоры. Еще идет Великий пост – поэтому нельзя употреблять алкоголь и жирную пищу. Также лучше не конфликтовать и не отправляться в путешествия.

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Автор: Нана Черная