4 марта - 63-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 302 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 19 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 4 марта 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день очкарика, День апельсиновых котов, Всемирный день математики, День рождения мини-юбки, День рождения микрофона, Всемирный день инженерии, Международный день игровых мастеров, Международный день индустрии скрапбукинга.

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Памятные даты 4 марта, годовщины и события

В 1789 году вступила в силу Конституция США, в Нью-Йорке начал работу первый конгресс страны.

В 1813 году впервые в истории официальных приемов было подано мороженое. Это случилось на церемонии инаугурации президента США Дж. Мэдисона.

В 1837 году форт Чикаго на берегу озера Мичиган получил статус города.

В 1848 году было введено всеобщее избирательное право для мужчин во Франции.

В 1877 году американский изобретатель Эмиль Берлинер запатентовал микрофон. Кстати, за год до этого Александр Белл также создал микрофон, называвшийся, правда, жидкостным (или конденсаторным) передатчиком. Он был представлен на филадельфийской выставке, посвященной столетию американской революции. Там-то его и увидел Берлинер и решил, что сможет сделать прибор не хуже. Берлинер сумел очистить и усилить передаваемые звуки и изобрел, таким образом, своеобразный телефонный передатчик с неплотным контактом, который назвал микрофоном. Благодаря усовершенствованиям Берлинера телефон перестал быть просто технической новинкой и стал эффективным средством связи, способным передавать звуки на большие расстояния. Когда Белл узнал про микрофон, он начал судиться с Берлинером, но суд неожиданно встал на сторону Берлинера. Тогда Белл решил пойти другим путем – патент, выданный Берлинеру, был выкуплен за 50 тысяч долларов, а сам изобретатель был принят в Bell Telephone Company на постоянное жалование в качестве главного специалиста по телефонной технике. Со временем происходила постоянная модернизация микрофона. Сегодня без микрофона сложно представить цивилизацию.

В 1880 году в американской газете «Нью-Йорк Дейли График» была опубликована первая в мире репродукция фотографии.

В 1882 году первые британские электрические трамваи были запущены в Лейтонстоуне, Восточный Лондон.

В 1918 году в водах Атлантического океана, в районе Бермудского треугольника, бесследно исчезло американское военно-морское судно «Циклоп». История следующая: 16 февраля 1918 года «Циклоп» отправился в путь от берегов Рио-де-Жанейро к североамериканским берегам. Ожидалось, что время перехода займет 9 дней и 13 марта судно прибудет в пункт назначения. Но судно исчезло. Последний раз связь с кораблем состоялась 4 марта 1918 года в районе Бермудского треугольника. С тех пор корабль больше никто не видел. Он исчез вместе с 306 пассажирами и командой. Судно имело длину 180 метров и было одним из самых больших в составе военно-морского флота США. В печати сообщение о пропаже появилось лишь в середине следующего месяца. «Вирджиниан пайлот» 15 апреля 1918 года опубликовал статью под названием «Гибель американского углевоза. Еще одна тайна океана». Сразу озвучивалось множество версий, среди них были как достойные внимания, так и чисто фантастические. Президент Вудро Вильсон сказал, что «только Бог и море знают, что произошло с кораблем». Один весьма солидный журнал высказал «догадку» о том, будто бы из морских вод вынырнул огромных размеров кальмар и увлек судно в морскую пучину. Но ни одна из гипотез так и не дала ответа на вопрос: куда делся «Циклоп»? Так в копилку мистических исчезновений в районе Бермудского треугольника добавилась еще одна история… Бермудский треугольник расположен в границах между Бермудскими островами, Майями во Флориде и Пуэрто-Рико. Его площадь составляет свыше одного миллиона квадратных километров. Этот район не особо отличается от других похожих географических мест. Тем не менее, именно в районе Бермудского треугольника загадочно исчезают суда и самолеты. О таинственном районе в западной Атлантике уже около 100 лет ходят легенды: о космических пришельцах, чудищах, необычных газах и испарениях, поднимающихся из недр Земли, о неизвестных феноменах: прыжках через пространство и время, черных дырах.

В 1955 году на то время небольшая японская фирма «Sony», новичок на рынке, приступила к выпуску карманных транзисторных радиоприемников. «Sony» была основана Акио Морита и Масару Ибука 7 мая 1946 года. В самом начале она называлась «Tokyo Tsushin Kogyo Kabushiki Kaisa» или сокращенно «Totsuko». Название сложно воспринималось зарубежными партнерами, и Морита нашел другое, которого не было ни в одном языке мира, - Sony. По другой версии, современное название «Sony» произошло от латинского слова «звук» (соннус). Морита возглавлял компанию долгое время, отвечал за маркетинг и продажи, сумел привести ее к огромному успеху на рынке. «Sony» сделала свое имя на привлекательном дизайне и новшествах. Особенную роль компания уделяла уменьшению размеров продукции и технике для развлечения. 4 марта 1955 года «Sony» приступила к выпуску карманных транзисторных радиоприемников. Эта новинка и положила начало успеху компании. В итоге, в конце 1960-х - начале 1970-х годов «Sony» уверенно заняла одно из первых мест среди производителей бытовой электроники.

В 1975 году Чарли Чаплин был произведен в рыцари.

4 марта 1977 года в США был создан суперкомпьютер Cray-1 с производительностью 133 мегафлоп.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 4 марта чтит память апостолов от 70 Архипа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии. В этот день рекомендуется сделать как можно больше добрых дел. Также существует поверье, что чем больше сегодня хозяйка приготовит еды, тем богаче будет ее жизнь.

Что сегодня нельзя делать

Не начинайте новых дел - они не принесут удачи. Не смотрите на звездное небо - к большим проблемам и бедам.

Приметы на 4 марта

Читайте такжеВеликий пост 2021: что нельзя делать и есть, питание по днямИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- идет снег - год будет неурожайным;

- вороны стаей парят высоко в небе – к скорому снегу.

4 марта именины

Именины у Филимона, Евгения, Макария, Максима и Богдана.

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Автор: Нана Черная