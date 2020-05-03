3 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

3 мая – 123-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 242 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 20 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 3 мая 2020

В этот день мир отмечает Международный день Солнца, Всемирный день веселья, День рождения «спама», Всемирный день свободы печати, День тюркизма, Международный день молчания.

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Памятные даты 3 мая, годовщины и события

В 1494 году испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Ямайку.

В 1904 году американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку.

В 1937 году роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» получил Пулитцеровскую премию.

В 1960 году вступило в силу Соглашение о Европейской ассоциации свободной торговли. С июля страны-члены снизили на 20 процентов таможенные пошлины на взаимные поставки.

В 1966 году лондонская газета «Таймс» начала выходить в новом формате - с новостями на первой странице.

В 1991 году в столице Намибии была подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер. Отмечается по решению ЮНЕСКО как Всемирный день свободы печати.

В 1999 году разрушительный ураган опустошил юго-восточную часть города Оклахома-Сити и множество пригородов. Погибли 36 человек. Материальный ущерб составил более миллиарда долларов.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 3 мая чтит память преподобного Феодора Трихины (власяничника). В народе день назвали Федор Неводник. Существует поверье, что в этот день души мертвых предков тоскуют по родственникам и земной жизни, навещают наш мир. Но, чтобы душа могла пройти через преграду между мирами, нужно ее окликать и причитать.

Что сегодня нельзя делать

Для рыбаков есть очень важный запрет – нельзя ловить рыбу, потому что это сегодня большой грех. Есть версия, что такой запрет появился, потому что речные рыбы в это время часто мечут икру. Нельзя ссориться - можно расстроить души предков. Нельзя планировать важные дела, назначать свадьбы и крестины, можно только поминать предков. Если кто-то ослушивался, то к нему приходили беды и несчастья.

Приметы на 3 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- тепло и сухо дружная – земля полностью готова к посеву;

- молния – будет ясная погода;

- появились цветы первоцвета - весной будет тепло.

3 мая именины

Именины у Александра, Григория, Феодора, Анастасии и Гавриила.