26 января – 26-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 339 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 13 января Юлианского календаря.

Какой праздник 26 января 2021

В этот день в мире отмечаются День случайных направлений, Международный день таможенника, Всемирный день экологического образования.

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Памятные даты 26 января, годовщины и события

В 1531 году разрушительное землетрясение и цунами привели к гибели около 30 тысяч человек в Лиссабоне.

В 1788 был основан город Сидней — первое поселение европейцев в Австралии. Имя английского министра внутренних дел лорда Сиднея навеки запечатлено в названии столицы самого густонаселенного штата Австралии. Именно ему принадлежала идея отправки осужденных в Австралию. Первый конвой с заключенными погрузили на борт в Плимуте в марте 1787 года. Им пришлось ждать еще два месяца, прежде чем они отправились в путь. Что ждало впереди, не знал никто. Почти ни у кого из них не было профессии, которая могла бы им помочь обосноваться в пустынной необжитой земле. Едва ли кто-то из них смог бы заработать достаточно денег, чтобы по окончании срока вернуться обратно. Статьи, за которые полагалось переселение, были разнообразны, однако среди заключенных не было отъявленных злодеев. Злодеи отправлялись на виселицу. На переселение отправляли за мелкие кражи, браконьерство и прочую мелочь. Первый конвой состоял из одиннадцати кораблей. Капитан Артур Филипп был командующим и находился на корабле «Sirius». Заключенные плыли на шести кораблях, а остальные корабли везли провиант и всякие нужные на новом месте вещи и скот. Условия перевозки были ужасны. На каждого заключенного было отведено 6 футов в длину, 18 дюймов в ширину и 4 фута в высоту. Большую часть времени они лежали. В трюме было темно, свечи были запрещены, так как боялись пожара. В хорошую погоду их выпускали на прогулки на палубу. Всего в путь отправились 1350 человек, из них более половины - заключенные: 564 мужчины, 192 женщины и даже дети. Самому младшему было 9 лет, и он был осужден за кражу одежды. Всем им предстояло преодолеть более 22 тысяч километров. В Австралию флот приплыл через 9 месяцев после отплытия из Англии. Экспедиция завершилась 26 января 1788 года. Теперь эта дата объединяет два праздника: День основания Сиднея и День Австралии. Еще около полувека в Австралию продолжали ссылать уголовников и политических преступников. Свободных людей для поселения она не привлекала. Лишь с открытием золотых месторождений в «страну кенгуру» начали прибывать ирландские и английские эмигранты. Благоприятно также сказалась возможность успешного скотоводства. Так были образованы шесть колоний, ставшие впоследствии штатами: Западная Австралия, Южная Австралия, Новый Южный Уэльс, Тасмания, Квижленд и Виктория. Сидней же сегодня - самый крупный город австралийского континента, он знаменит своим оперным театром, мостом Харбор-Бридж, пляжами и национальными парками. А еще Сидней считается одним из самых многокультурных и многонациональных городов мира.

26 января 1905 года на руднике «Премьер» в Южной Африке был найден самый крупный в истории человечества алмаз весом 3 106 карат (621,2 г). История его находки необычна. Управляющий рудником Фредерик Уэлс совершал вечерний обход и заметил яркий блеск и сверкание, исходившие из точки на стенке карьера. Уэлс с рабочим добрались до места не без труда – точка находилась в 9 метрах под верхней кромкой карьера. Но их усилия были щедро вознаграждены. Алмаз имел размеры 10x6,5x5 см и, как впоследствии выяснилось, являлся обломком более крупного кристалла. Свое название «Куллинан» он получил в честь первооткрывателя и владельца рудника «Премьер» сэра Томаса Куллинана. Стоимость алмаза была так высока, что в течение ряда лет на него не находились покупатели. Зато его смогли увидеть тысячи людей: «Куллинан» был выставлен на всеобщее обозрение в банке в Йоханнесбурге. Были даже предложения собрать деньги на покупку камня всенародно – по шиллингу с каждого жителя. Законодательная ассамблея постановила выкупить камень и принести его в дар королю Англии Эдуарду VII в знак примирения после Англо-бурской войны. Сделка состоялась в 1907 году. Камень был куплен за 150 тысяч фунтов стерлингов и подарен английскому королю ко дню его рождения 9 ноября 1907 года. Современные эксперты-геммологи считают, что покупателям уникальный камень достался практически даром: по ценам того времени его стоимость составляла не менее 8 млн фунтов, а сейчас стоимость «Куллинана» приравнивается к стоимости 94 тонн золота! В 1908 году «Куллинан» решено было разбить на части и огранить. Для этого его отправили в Амстердам к знаменитым ювелирам братьям Асскор. Почти 4 года продолжалась огранка камней, которая была завершена в 1912 году. В результате из исходного камня получилось 105 бриллиантов общим весом 1 063,65 карата, то есть 34,25% от массы исходного камня. 9 самых крупных и знаменитых бриллиантов составляют гордость английской короны. Масса остальных 96 бриллиантов составляет 7,55 карата. Все они проданы в частные руки.

В 1911 году был совершен полет первого гидроплана, пилотируемого Гленом Кертисом.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 26 января отмечает день Ермила и Стратоника. Другие названия праздника: «Ермил - всем и вся мил», «Ерема», «Еремин день», «Ерема на печи», «Елизар».

Что сегодня нельзя делать

В этот день нужно простить своих обидчиков, и не ввязываться в новые ссоры. Не сплетничайте, не разносите неправдивые слухи, старайтесь говорить по делу.

Приметы на 26 января

Читайте такжеЗимние праздники 2021: полный календарь на январь и февральИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- днем порывистый ветер, а вечером затишье - к потеплению;

- деревья покрылись инеем - к хорошему урожаю;

- шумит лес - к теплу;

- дождь – к богатому урожаю.

26 января именины

Именины у Елеазара, Петра, Иакова и Максима.

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Автор: Нана Черная