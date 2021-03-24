24 марта - 83-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 282 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 11 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 24 марта 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день борьбы с депрессией, Всемирный день борьбы с туберкулезом, Международный день достижений, Международный день осведомителя, Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв, Международный день иллюзионистов.

В США - День сырного стейка, День равной оплаты труда, День соседей, День изюма в шоколаде, День коктейлей, в Уганде - День посадки деревьев, в Польше - Национальный день жизни, в Аргентине - День памяти ради истины и справедливости.

Памятные даты 24 марта, годовщины и события

Читайте такжеВыходные в апреле: когда и сколько будем отдыхать в этом месяцеВ 1802 году английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.

24 марта 1822 года инженер из Бирмингема Уильям Черч первым запатентовал типографскую наборную машину. Начиная с изобретения книгопечатания и до этого момента, набор производился только вручную.

В 1898 году был продан первый американский автомобиль. Стоит отметить, что в 1885 году немецкий изобретатель Г.Даймлер, а в 1886 году его соотечественник К.Бенц изготовили и запатентовали первые самодвижущиеся экипажи с бензиновыми двигателями. Однако, именно Америка сделала автомобиль культовой продукцией. Начальной точкой в автомобилестроении США принято считать 1896 год. Именно тогда была создана первая компания по выпуску автомобилей. А 24 марта 1898 года модель «Уинтон», произведенную компанией Winton Motor Carriage Company, за 1000 долларов приобрел горный инженер Роберт Эллисон. Он увидел рекламу «безлошадного» транспортного средства с кожаной крышей и газовыми фонарями в журнале «Scientific American». На момент покупки существовало лишь 4 подобных автомобиля. Компания, сконструировавшая первый автомобиль, была основана Александром Винтоном. Первые автомобили его конструкции выделялись на фоне конкурентов оригинально окрашенными боковинами, мягкими креслами, газонаполненными лампами и кожаной крышей. Компания прекратила выпуск автомобилей в 1924 году, но продолжала производство судовых и стационарных дизельных моторов. В июне 1930 года она стала частью General Motors. Что касается судьбы первой проданной модели «Уинтон» - после смерти Эллисона Winton Motor Carriage Company выкупила авто обратно и подарила его музею.

В 1930 году карликовая планета Плутон получила свое имя.

В 1949 впервые во время церемонии вручения «Оскаров» лучшим был назван иностранный фильм - английская экранизация «Гамлета». Исполнитель главной роли Лоренс Оливье был назван лучшим актером, а приз лучшему режиссеру достался Джону Хьюстону за фильм «Сокровища Сьерра-Мадре».

В 1955 году в США была установлена первая морская нефтяная вышка.

В 1972 году на экраны вышел фильм «Крестный отец».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 24 марта чтит память архиепископа Ефима. Символическим значением этот день наделяли знахари: они лечили зубы, читали заговоры, чтобы боль не возвращалась. В народе день назвали Ефимов, или Антип-зубник.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит ссориться с близкими, ругаться и сквернословить.

Приметы на 24 марта

Читайте такжеЦерковные праздники в марте: православный календарь на месяцИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- сильный холодный ветер – к теплой весне;

- журавли летят низко над землей - к дождю.

24 марта именины

Именины у Василия, Евфимия, Софрония, Ивана и Георгия.

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Автор: Нана Черная