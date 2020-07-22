22 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

22 июля – 203-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 162 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 9 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 22 июля 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день мозга, Международный день бокса, День находок, День толстяка и толстушки, День числа Пи.

Читайте такжеЦерковные праздники в июле 2020: православный календарь на месяцВ США - День гамака, День спунеризма (нечаянная оговорка или сознательная игра слов), День крысолова, День конфет фадж, в Польше - Национальный день возрождения, в Гамбии - День революции, в Свазиленде - День общества, в Азербайджане - День национальной прессы, в Таджикистане - День государственного языка.

Памятные даты 22 июля, годовщины и события

В этот день в 1894 году в 8 часов утра в Париже начались первые в истории автомобильные гонки. Их инициировал главный редактор парижской газеты «La Petite Journal» Пьер Жиффар. Участникам предстояло пройти на своих авто маршрут Париж-Руан за 12 часов. 39 автомобилей были оснащены двигателями внутреннего сгорания, 28 - «паровыми». Еще 25 устройств попали в номинацию «другие системы». После отборочных «заездов» к старту допустили 28 автомобилей - 14 с бензиновыми и 7 - с паровыми двигателями. До финиша дошли лишь 17 машин. Наибольшую скорость - более 22 км/час - развил 20-сильный паромобиль маркиза Альбера Де Диона. Однако первый приз по решению жюри был разделен между двумя бензиновыми машинами марок Peugeot и Panhard-Levassor. Их сочли самыми надежными в эксплуатации.

22 июля 1930 года Колхозцентр СССР установил оценку и оплату труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях.

В 1946 году в Нью-Йорке завершилась Международная конференция здравоохранения, на которой был принят устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он вступил в силу 7 апреля 1948 года.

В 1986 году в этот день палата общин британского парламента проголосовала за отмену телесных наказаний в государственных школах.

В 2010 году в Аргентине вступил в силу закон об однополых браках.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 22 июля чтит память святых мучеников Кирилла и Панкратия. В народе этот день назвали Панкратий Ягодник - начинался сбор черники. Считалось, что черника обладает чудодейственными свойствами. Современная медицина этот факт подтверждает. Известно, что черника полезна людям с плохим зрением, помогает справиться с усталостью глаз, ревматизмом, болезнями желудочно-кишечного тракта. В этот праздник наши предки собирали первые огурцы с огорода. Также считалось, что самый первый огурец хозяйка должна была сорвать втайне от всех и закопать в темном уголке огорода, чтобы, согласно примете, следующий год был богатым на урожай. Если же проигнорировать этот обряд, якобы овоща не хватит на зиму.

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Не следует ходить на сенокос.

Приметы на 22 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- много черники уродилось - зима будет морозной;

- черника еще не созрела - будет холодная осень.

22 июля именины

Именины у Александра, Кирилла, Феодора, Андрея и Михаила.

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