22 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

22 августа - 234-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 131 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 9 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 22 августа 2020

В этот день мир отмечает Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, День растительного молока и Всемирный день риса джолоф.

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В США - День ускорения прихода весны в южном полушарии, День «Съешь персик», День «Будь ангелом», День «Отведите свою кошку к ветеринару», День торта с пеканом, в Индии - День Мадраса, Праздник «Ганеша-чатуртхи», в Украине - День памяти погибших правоохранителей.

Памятные даты 22 августа, годовщины и события

В 1456 году принцем Валахии стал Влад Дракула, известный по легендам о вампирах.

В 1770 году Джеймс Кук объявил восточное побережье Австралии владением британской короны и назвал его Новый Южный Уэльс.

В 1864 году была подписана первая Женевская конвенция - «Конвенция по улучшению участи раненых в армиях в поле». Вообще постановления относительно миролюбивого обращения с ранеными во время войн встречаются, начиная с 16 века. Но это были конкретные договоры между отдельными государствами. Важная роль в подготовке и принятии Конвенции 1864 года принадлежит Анри Дюнану, свидетелю страданий и мук раненых и умирающих французских и австрийских солдат после битвы при Сольферино в 1859 году, во время войны в Италии. Именно он стал инициатором создания правил для всех стран-участниц военных конфликтов по отношению к раненым и больным и учреждения обществ, которые могли бы добровольно брать на себя задачу по оказанию медицинской помощи во время войны. По его инициативе в 1863 году прошла международная конференция, на которой были заложены принципы деятельности Красного Креста, и после которой в Женеве по приглашению швейцарского правительства состоялась встреча дипломатов европейских стран – с целью принятия конвенции о «солдатах, получивших ранения на войне». В результате этой конференции в Женеве, которая продолжалась с 8 по 22 августа 1864 года, и была подписана первая Женевская конвенция – многостороннее международное соглашение, которое устанавливало гуманитарные правила ведения войны, выдвинутые в 1864 году Красным Крестом. В основу Женевской конвенции была положена идея помощи и покровительства любому раненому. Причем раненые и больные, находящиеся в медицинских учреждениях, а также весь персонал этих учреждений считаются нейтральными лицами, вне зависимости от того, кем из воюющих сторон занята эта местность. То есть в плен они не берутся и пленными не считаются. Неприкосновенными, помимо раненых и персонала, являются и госпитали, вся материальная часть, а также местные жители, помогающие раненым. Еще одной особенностью Конвенции было то, что она впервые определила отличительный знак медицинских учреждений и персонала, занимающихся уходом за больными и ранеными – красный крест на белом фоне. Конвенция была подписана 12 государствами, присутствующими на конференции, в 1867 году почти все ведущие державы ее ратифицировали, кроме США, которые сделали это в 1882 году. Несколько позднее к этому соглашению присоединились и другие державы, и с этого времени Конвенция приобрела всеобщий характер, что было весьма важно для ее авторитета. Уже через два года после ее принятия, в австро-прусской войне 1866 года, Женевская конвенция прошла свое «боевое крещение». И хотя война обнаружила некоторые недостатки и трудность осуществления отдельных постановлений Конвенции, но и показала свои несомненные плюсы. Впоследствии в текст документа были внесены поправки и дополнения, в частности – действие Конвенции распространилось и на морскую войну.

В 1865 году англичанин Уильям Шепперд запатентовал жидкое мыло.

В 1909 году в французском Реймсе началось первое в мире авиашоу, продолжавшееся неделю. Для участия в состязаниях были заявлены 38 аэропланов, но взлететь смогли только 23.

В 1962 году отправился в плавание первый в мире сухогруз, работающий на ядерном топливе, - «Саванна».

В 1984 году в этот день был изготовлен последний автомобиль «Фольксваген-Рэббит».

В 1988 году в Австралии была выпущена первая платиновая монета с изображением коалы.

В 1989 году были открыты кольца Нептуна.

В 2002 году власти Таиланда запретили использовать слонов для передвижения по городским улицам.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 22 августа чтит память апостола Матфия. Другие названия праздника: «Матфей», «Матвей ненастный», «Змеесос коров».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя выводить корову на улицу, чтобы не прицепилась змея, нельзя ставить подойник на стул, иначе перестанет доиться. Девушкам не стоит надевать металлические украшения – к отравлению знакомой едой. Не пьют сегодня отвары трав – могут быть ядовитыми. Не рекомендуется тереть руку об руку – можно остаться без прибыли.

Приметы на 22 августа

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- много росы – к жаркому дню;

- летний дождь – к осенним осадкам;

- ночь ясная, а росы нет – к дождю на следующее утро.

22 августа именины

Именины у Петра, Макара, Ивана, Марии, Юлиана, Иакова, Самуила, Григория, Алексея, Ирины, Дмитрия, Леонтия, Маргариты и Якова.

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Автор: Оксана Павловская (творческий псевдоним - Нана Черная)