21 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что нельзя делать

21 июля – 202-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 163 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 8 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 21 июля 2020

В этот день мир отмечает День «или» и День переучета.

Читайте такжеВыходные на День Независимости Украины: сколько будем отдыхатьВ США - День мусорной еды, День турнира по перетягиванию каната, на Острове Гуам - День свободы, в Сингапуре - День расовой гармонии, в Иране - День почитания святых и святынь, в Бельгии - Национальный день, в Туркменистане - День работников здравоохранения и медицинской промышленности.

Памятные даты 21 июля, годовщины и события

В 1969 году человек впервые ступил на поверхность Луны. Им стал американский астронавт Нил Армстронг, командир корабля «Аполлон-11». Известна его фраза, которую он произнес, ступив на Луну: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Экипаж корабля состоял из трех астронавтов. Экспедиция не преследовала исследовательских задач, цель ее была совершить посадку на спутнике Земли и успешно вернуться обратно. Корабль оставался на орбите, а два астронавта – Нил Армстронг и Эдвин Олдрин в летательном модуле совершили посадку на Луну, собрали образцы грунта, установили ряд приборов. Олдрин пробыл на Луне около полутора часов, Армстронг – два часа десять минут. Спустя 22 часа после прилунения летательный модуль стартовал с поверхности естественного спутника нашей планеты и благополучно вернулся на Землю. После карантина и отпуска 13 августа 1969 года астронавтов торжественно встречали в Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе.

В 2011 году завершился последний полет шаттла «Атлантис». Была официально закрыта космическая программа «Спейс шаттл». Первый полет «Атлантис» совершил в октябре 1985 года. Начиная с 1995 года, «Атлантис» произвел семь полетов к космической станции «Мир». После завершения эксплуатации шаттл передали музею в Космическом центре им. Кеннеди на мысе Канаверал.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 21 июля отмечает День Казанской иконы Божией Матери. Также православная церковь 21 июля чтит память христианского великомученика Прокопия Кесарийского. Этот праздник играл особую роль - начинали жать рожь и собирать в валы сено.

Что сегодня нельзя делать

Читайте такжеУспение Пресвятой Богородицы: дата праздника, историяНе следует ссориться, а также предаваться дурному настроению.

Приметы на 21 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- туманное утро – к теплой погоде;

- дождь - к раннему снегу;

- солнечно – к хорошей зиме.

21 июля именины

Именины у Прокопия, Александра, Николая, Дмитрия и Федора.

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