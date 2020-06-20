20 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

20 июня – 171-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 194 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 7 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 20 июня 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день Wi-Fi, Всемирный день защиты слонов в зоопарках, Международный день серфинга, Всемирный день беженцев, День вина «Ламбруско», Международный день вина «Шенен Блан».

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В США празднуют День американского орла, День мороженого с газировкой, День ванильного молочного коктейля, в Австралии - День посадки деревьев, в Азербайджане - День работников газового хозяйства, в Сенегале - День независимости, в Эритрее - День мучеников, в Узбекистане - День суверенитета, в Аргентине - День национального флага, в Канаде - День «Девушки изучают программирование».

Памятные даты 20 июня, годовщины и события

В 1673 году французская экспедиция впервые прибыла в Иллинойс.

В 1782 году в этот день была утверждена Большая государственная печать США.

В 1793 году американец Эли Уитни запатентовал хлопкоочистительную машину.

В 1840 году американский изобретатель и художник Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф. В мае 1844 года была послана первая депеша между Вашингтоном и Балтимором по способу Морзе с текстом «Дивны дела Твои, Господи».

В 1863 году был учрежден первый в США банк - Национальный банк Davenport штата Айова.

В 1934 году на продажу были выставлены гранитные фрагменты моста Ватерлоо в Лондоне.

В 1943 году в Северной Канаде был обнаружен Новый Квебекский кратер - один из самых больших в мире.

В 1991 году в этот день парламент Германии проголосовал за перенос столицы из Бонна в Берлин.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеДень медика 2020: когда празднуют, история и интересные факты о медицинеПравославная церковь 20 июня чтит память мученика Феодота Анкирского. В народе день назвали Федот Урожайник. Именно со Дня Федота начинали ходить на водоемы и купаться – до этого считалось, что злые духи (водяные и русалки) утащат человека под воду. Теперь же вплоть до дня Ильи, который отмечается в начале августа, можно было проводить время около рек и озер.

Что сегодня нельзя делать

В этот день лучше не рассказывать людям о своих планах и желаниях, также не говорите о любви.

Приметы на 20 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- дождь - будет плохой урожай ржи;

- хорошая погода – будет богатый урожай;

- гром - будет долгое ненастье, плохая погода, скорее всего, продлится несколько дней.

20 июня именины

Именины у Феодота, Александра, Богдана, Антонина, Василия, Валерии, Лукины, Марии, Анны, Бориса и Виктора.

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