2 марта - 61-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 304 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 17 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 2 марта 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день спички, День считания ворон, День рождения компакт-диска, Всемирный день психического здоровья подростков.

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годВ США - День Корпуса Мира, День сливочно-бананового пирога, День старых вещей, День независимости Техаса, День чтения по всей Америке, День спортивного мастерства, в Хорватии - День инженера, в Шри-Ланке - День Военно-воздушных сил, в Иране, Пакистане - День белуджской культуры, в Пуэрто-Рико - День американского гражданства, в Эфиопии - День победы в битве при Адуа, в Бангладеш - День флага, в Мьянме - День крестьян.

Памятные даты 2 марта, годовщины и события

В 1699 году французский исследователь С. д’Ибервиль открыл устье реки Миссисипи.

В 1791 году во Франции была внедрена новая система связи - семафор.

В 1933 году в Нью-Йорке прошла премьера фильма «Кинг Конг».

В 1949 году завершился первый беспосадочный полет самолета вокруг земного шара. Он длился 94 часа, борт назывался Lucky Lady II (B-50 Superfortress). Экипаж состоял из 13 мужчин, самолет-заправщик дозаправлял лайнер четыре раза.

В 1951 году прошла первая игра звезд NBA.

В 1964 году группа «Битлз» приступила к съемкам своего первого фильма «A Hard Day’s Night».

В 1969 году состоялся первый испытательный полет французского сверхзвукового пассажирского самолета «Конкорд».

В 1974 году на церемонии вручения Грэмми Стиви Уандер получил пять наград.

2 марта 1983 года - День рождения компакт-диска. Это произошло в Великобритании благодаря компаниям Philips, Sony и Polygram. Новинка была настоящей сенсацией. Диаметр демонстрируемого компакт-диска составлял 12 сантиметров. На нем была записана Девятая симфония Бетховена. Продолжительность записи, которая была выполнена лазером и считывалась также лазерным проигрывателем, составила 74 минуты - именно столько длилась симфония в самом популярном исполнении того времени. Постепенно оптические диски перестали быть исключительно носителями аудиозаписей. Появились CD-ROM, а затем CD-R и CD-RW, где уже можно было хранить любую цифровую информацию. На CD-R ее можно было записывать единожды, а на CD-RW - многократно. Развитие флэш-технологий в начале 21 века привело к тому, что Audio-CD оказались под угрозой забвения, как это произошло с пластинками и кассетами.

В 1993 году была основана Академия медицинских наук Украины.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 2 марта чтит память святого Феодора Тирона. Ему молятся для защиты от злых людей. Другие названия праздника: «Федор», «Федор-тиран» и «Ярило с сохой-бороной».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя устраивать пышные застолья, сегодня можно есть только скромную постную еду и читать молитвы об усопших. Нельзя также отказывать в милостыне.

Приметы на 2 марта

Читайте такжеВеликий пост 2021: что нельзя делать и есть, питание по днямИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- какая погода в этот день, таким будет лето;

- вороны в лужах купаются - к теплу;

- туман - май будет холодным;

- яркий месяц – к хорошему урожаю;

- дождь – к обилию хлеба и льна.

2 марта именины

Именины у Ермогена, Павла, Романа, Михаила, Анны, Николая и Марии.

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Автор: Нана Черная