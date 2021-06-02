2 июня - 153-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 212 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 20 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 2 июня 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день блудниц, Всемирный день бега, Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения.

В Аргентине - День собак, День пожарных-добровольцев, в США - День гражданства американских индейцев, День «Бабба», День крика «Фадж» на кобр в Северной Америке, День курицы-гриль, День «Уходите из офиса пораньше», День портных, День любви к своему стоматологу, День мороженого «Rocky Road», в Таиланде - Праздник ананаса, в Азербайджане - День работников гражданской авиации, в Словении - День железнодорожника, в Бутане - День коронации четвертого Друк Гьялпо, День лесного хозяйства, в Канаде - День ветеранов, День наград, в Италии - День республики, на Соломоновых Островах - День провинции Исабель, в Болгарии - День памяти Христо Ботева.

Памятные даты 2 июня, годовщины и события

В 1537 году специальной буллой Папа Римский Павел III признал индейцев людьми с душами и запретил превращение их в рабов.

Читайте такжеДень Конституции Украины 2021: дата, история и праздничные выходныеВ 1857 году Джеймс Гиббс из Вирджинии запатентовал однониточную стежковую швейную машинку.

В 1891 году по предложению ирландца Уильяма Маккрама в футболе было введено пенальти.

В 1896 году в США итальянец по происхождению Гульельмо Маркони запатентовал радио.

В 1897 году еженедельник «New York Journal», опровергая слухи о смерти Марка Твена, процитировал его телеграмму из Лондона: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены».

В этот день в 1946 году в Италии по результатам референдума была упразднена монархия и провозглашена республика. Что немаловажно - женщинам было предоставлено право голоса.

В 1953 году 2 июня в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация королевы Великобритании Елизаветы II. Тогда ей было 25 лет. Впервые это событие транслировалось по телевидению. Сейчас королеве 95 лет. Более 70 лет она прожила в благополучном браке с принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским. Он скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до своего 100-летнего юбилея. У Королевы в течение 60 лет остается неизменным распорядок дня. Так, завтрак Ее Величества строго в 9 утра, причем в одиночестве. Меню стола, как и у подданных - кукурузные хлопья с парой ложек сухофруктов, вареное яйцо, тост с вареньем и чай с молоком. К этому времени, за исключением Рождества, когда у королевы выходной, ее личный секретарь готовит знаменитый «красный портфель» с документами для ознакомления и подписи монарха. После идет время ответов на корреспонденцию - чернильной ручкой на специальной бумаге и обязательно со словами благодарности. Потом занятия по настроению - прогулки в парке, встречи и приемы. К четырем часам подают обед - чай с пирожными, печеньями и бутербродами. Больше всего Елизавета любит бисквиты. Через пару часов следует дань традиции английской аристократии - вечерняя ванна перед ужином, который начинается с напитков. Ее Величество предпочитает коктейль из джина с вермутом. На ужин королева любит блюда, приготовленные из дичи или рыбы из ее поместий. Вот так выглядит один день английской Королевы.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеВыходные в июне 2021: сколько будут отдыхать украинцы в первый месяц летаПравославная церковь 2 июня чтит память святого Тимофея. Считается, что он был большим любителем овощей, в особенности огурцов. Именно поэтому праздник в народе назвали Тимофей Грядочник, Фалалей Огуречник.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя лениться, поощряется работа в саду и на огороде.

Приметы на 2 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- льет ливень - через 6 месяцев того же числа будет сильный снегопад;

- восход солнца в ясном небе - к неурожаю огурцов, если в тучах - урожай огурцов будет богатым.

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Автор: Нана Черная