18 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

18 июня – 169-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 196 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 5 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 18 июня 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день гармонии, Международный день пикника, Международный день паники, Международный день суши, День рождения детской коляски, Международный день гордости за успехи аутистов, День устойчивой гастрономии.

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Памятные даты 18 июня, годовщины и события

В 1583 году вице-мэр Лондона Ричард Мартин застраховал жизнь Уильяма Гибсона на сумму 383 фунта. Именно этот случай принято считать первым страхованием жизни. Сегодня данная страховая услуга - одна из самых популярных в мире наряду со страхованием здоровья и имущества.

В 1817 году в этот день в Лондоне был открыт мост Ватерлоо – в день второй годовщины битвы при Ватерлоо, в которой над Наполеоном победу одержали англичане. Он был построен Джоном Ренни. Сооружение вызвало всеобщее восхищение. Его писали Констебль и Моне. Он был платной переправой через Темзу, и многие предпочитали сделать крюк, но перейти реку по соседним бесплатным мостам. Это делало Ватерлоо сравнительно безлюдным и удобным как для свиданий, так и для сведения счетов с жизнью. В 1840 году 15% всех самоубийств в Лондоне приходились на мост Ватерлоо. В 1841 году на мосту произошел ужасный случай с Сэмюэлем Гилбертом Скоттом – американцем, зарабатывавшим на жизнь опасными трюками. Скотт собирался эффектно прыгнуть в Темзу, изображая убегающего с виселицы, но случайно повис в петле. Толпа думала, что это часть трюка, и Скотта вынули из петли слишком поздно. Несмотря на все эти печальные обстоятельства, мост стал одним из символов города. В 1865 году пирсы моста постепенно стали разрушаться. В 1920 году проблема стала настолько острой, что мост пришлось закрыть. А в 1934 году его снесли, и сразу же начали строить теперешний по проекту сэра Джайлса Гилберта Скотта. Гранитные фрагметы старого моста были выставлены на продажу. И их охотно покупали. Они были использованы для строительства некоторых монументов, например, в Веллингтоне в Новой Зеландии, из них был построен пакмятник легендарной собаке Paddy the Wanderer. Строительство нового моста шло тяжело. Мужчин не хватало – шла Вторая мировая война, строительство велось в основном женскими руками, поэтому современный Ватерлоо часто называют женским мостом. Он выглядит очень просто – пять железобетонных пролетов, одетых в портлендский камень, никаких украшений, никаких ярких цветов, присущих другим лондонским мостам. Однотонно-серый, строгий и элегантный, он словно является оправой для окружающих его городских пейзажей.

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине: календарь на 2021 годВ 1889 году в балтиморское патентное бюро пришел Уильям Ричардсон с идеей, свершившей очередную революцию в истории колясок. Он придумал ее реверсивную модель, в которой ребенок мог сидеть как лицом к возившему коляску, так и спиной к нему. Кроме того, Уильям придумал модель оси для маневренности коляски. До того времени оси и колеса были цельнолитые, что не позволяло им поворачиваться по отдельности. Колеса в коляске Ричардсона могли вращаться на 360 градусов совершенно независимо друг от друга. С тех пор детская коляска прошла целую эволюцию, превратившись из громоздкого сооружения в удобное средство передвижения. Мода на детские коляски возникла в 1840 году, когда английская королева Виктория, мама девятерых детей, захотела сама гулять со своими малышами по королевскому парку. Вскоре коляской обзавелись все аристократические круги Европы. В первых колясках к корзинке или к коробу прикреплялись три или четыре колеса, а также приделывалась специальная ручка, чтобы ее можно было везти за собой. В коляски запрягали пони, коз или собак, чтобы они катали детей. Были высокие коляски на тонких колесах, чтобы легко было катить по плохой дороге, и низкие на маленьких колесиках, которые лучше ехали по ровной поверхности. Коляски делали на заказ, и по своей форме они были похожи на транспорт для взрослых – кареты и дилижансы.

В 1903 году в Сан-Франциско был дан старт первому автопробегу через континент. Его участники спустя три месяца финишировали в Нью-Йорке.

В 1934 году британский министр транспорта лорд Хор-Белиша распорядился поставить у дорог в местах пешеходных переходов полосатые столбы с оранжевыми фонарями наверху и призвал англичан строго соблюдать правила пересечения улиц. «Зебры» в народе потом называли по фамилии министра. Так появился в мире пешеходный переход как средство безопасности на дорогах.

В 1939 году в Каневе на могиле Тараса Шевченко был открыт памятник великому поэту.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 18 июня чтит память священномученика Дорофея Тирского, епископа. Другие названия праздника: «День Волхва-Дорофея», «День сон-травы», «Ночь сон-травы», «Воробьиные ночи». С Дорофеева дня ночи становятся самыми короткими в году. Названия «День/ночь сон-травы» праздник получил за то, что в этот день распускается это волшебное и загадочное растение.

Что сегодня нельзя делать

Особых запретов 18 июня нет. Нельзя просто так собирать сон-траву (прострел), нужно знать специальные заговоры. Также по народным приметам, нельзя откладывать любые незаконченные дела на потом.

Приметы на 18 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- хорошая погода - будет хороший урожай зерна;

- сильный ветер - лето будет ветреным и дождливым;

- если выполоть все сорняки утром на Дорофея, то они, по примете, больше не появятся.

18 июня именины

Именины у Василисы, Игоря, Марка, Анастасии, Константина, Леонида, Феодора, Никандра, Аполлона, Виктора, Павла, Кондратия и Галины.

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