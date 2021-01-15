15 января – 15-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 350 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 2 января Юлианского календаря.

Какой праздник 15 января 2021

В этот день в мире отмечаются День рождения Википедии, День поиска пропавшего эха и Международный день фетиша.

В США - Гуманный день, День чайного гриба, День шляпы, День свежевыжатого сока, День бублика, День клубничного мороженого, в Индонезии - День моря и океана, в Иордании - День дерева, в Египте и на Мальте - День посадки деревьев, в Индии - День армии, в Венесуэле - День учителя, в Литве - День Клайпедского края, в Британии - День выбоины, в Нигерии - День вооруженных сил.

Памятные даты 15 января, годовщины и события

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь год15 января 1759 года был открыт для публики Британский музей.

В 1826 году вышел первый выпуск французской газеты «Le Figaro».

В 1892 году были впервые опубликованы, причем в школьной газете, правила баскетбола. Это сделал Джеймс Нейсмит - канадско-американский тренер и новатор, создатель баскетбола. Нейсмит работал преподавателем физического воспитания в Спрингфилдской международной тренировочной школе в США. В поисках увеличения физических нагрузок для студентов в зимнее время он и придумал эту игру с мячом в зале.

В 1919 году Бостон затопило патокой. В районе Норт-энд взорвался гигантский резервуар с мелассой, и волна сахаросодержащей жидкости пронеслась по улицам города со скоростью около 60 км/ч. Жертвой затопления стал 21 человек, еще 150 попали в больницы. Катастрофа произошла на алкогольном заводе компании Purity Distilling Company во время постепенной реализации «сухого закона». Ферментированная меласса в то время широко использовалась для получения этанола. Накануне введения полного запрета на производство алкоголя владельцы стремились изготовить и реализовать как можно большее количество продукции. День выдался знойным. Видимо, из-за усталости металла в переполненном резервуаре с 8700 м³ патоки (диаметром 27 м, высотой 15 м) разошлись соединенные заклепками стальные листы. Очевидцы слышали громкие хлопки, напоминающие пулеметные очереди. Земля дрогнула, как будто прошел поезд. На улицы города хлынула волна патоки высотой от 2,5 до 4,5 м. Давление патоки было настолько велико, что сдвинуло с путей грузовой состав. Близлежащие здания были затоплены на метровую высоту, некоторые из них обрушились. Люди, лошади гибли от удушья, будучи неспособными выбраться из вязкого вещества. Спасательная операция продолжалась четыре дня. В зоне катастрофы был развернут передвижной госпиталь «Красного креста». Для ликвидации последствий в Бостон вошло подразделение ВМС США. Извлеченные из патоки тела опознать было практически невозможно. На очищение улиц ушло 87 тысяч человеко-часов. Долгое время местные жители страдали от удушья и кашля. Местные жители подали иск на владельцев резервуара. Хотя последние винили в организации взрыва анархистов, пострадавшие все же добились выплат общей суммой 600 тысяч долларов (примерно 8,5 миллиона долларов по курсу 2015 года). Резервуар восстанавливать не стали, сегодня на его месте находится бейсбольная площадка. По словам бостонцев, даже сейчас в знойные дни от старых домов исходит запах карамели.

В 1943 году было завершено строительство здания Пентагона. Пентагон (от греч. pentagonon – пятиугольник) – название здания Министерства обороны США, которое имеет форму правильного пятиугольника, находится в штате Виргиния недалеко от Вашингтона. Оно считается крупнейшим административным зданием в мире и самым защищенным объектом в США. Военный министр США Генри Л.Стимсон в мае 1941 года обратился к президенту Франклину Рузвельту с просьбой выделить дополнительные территории для своего ведомства в виду надвигающейся на мир Второй мировой воны. В результате было принято решение о постройке нового здания в Арлингтоне, штат Вирджиния, которое должно было стать «широким, но не высоким», а в условиях войны – еще и с минимальным использованием стальных конструкций. Создание проекта нового здания было поручено архитектору Джорджу Бергстрому (1876-1955). Строительство, начавшееся 11 сентября 1941 года, велось активными темпами и еще более ускорилось после атаки японцев на Перл-Харбор в декабре 1941 года. 15 января 1943 года строительство Пентагона, в котором разместилось Министерство обороны США, было закончено. Удивительно, но самое крупное здание 20 века было возведено всего за 16 месяцев из песка и железобетона, став одним из самых инновационных и уникальных сооружений. Простота постройки в условиях войны имела принципиальное значение. В общей сложности, эта стройка обошлась Америке более чем в 83 млн долларов. Пентагон и сегодня является самым большим в мире по занимаемой площади административным зданием (604 000 кв. м), охватывающим 29 акров земли (116 000 кв. м), кроме того, 21 000 кв. м занимает внутренний двор. Здание состоит из пяти колец, каждое из которых имеет пять внешних граней и пять этажей. Все пять сторон здания равны, длина каждой из них – 281 м. Помимо пяти надземных есть и два подземных этажа. Несмотря на внушительные размеры постройки, попасть из одной части здания в другую легко – для этого понадобится всего несколько минут, поскольку весь комплекс пересекают многочисленные коридоры, протяженность которых составляет почти 30 км. Всего в здании работает около 26 тысяч сотрудников – это военные и гражданские лица. Пентагон – практически маленький город. Во внутреннем дворике расположен продуктовый магазин и прекрасный парк. В здании также находится множество кафе, ресторанов, банков, магазинов, офисов и прочих организаций, расположенных здесь для обслуживания работников министерства. В начале 1990-х годов в здании была проведена модернизация – усовершенствованы системы вентиляции, отопления и энергоснабжения, установлены новые компьютерные серверы, улучшена система безопасности. Здесь расположены департамент Армии, Военно-морской департамент, департамент Военно-воздушных сил, Ведомство министра обороны, объединенный комитет начальников штабов и другие ведомства. Были в истории Пентагона и теракты. Например, в середине 1990-х годов бомбы сюда приходили вместе с посылками. Одна из них разрушила отдел доставки, в результате чего вся система доставки почты была модернизирована. Но самая «разрушительная» произошла 11 сентября 2001 года, когда захваченный террористами пассажирский авиалайнер Боинг 757-200 врезался в левое наружное крыло здания, возник сильнейший пожар, погибли люди. Реставрация здания продлилась более года. В восстановленном крыле был создан мемориал в память погибших сотрудников Министерства обороны и пассажиров самолета. В последнее время, в связи с растущим числом кибер-атак и террористических угроз, безопасности Пентагона уделяется все большее внимание. Но, не смотря на всю секретность, в Пентагоне проводятся экскурсии для широкой публики. Ежегодно его посещает порядка 100 тысяч человек.

В 1993 в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137, серия мыльной оперы «Санта-Барбара».

15 января 2001 года - День рождения Википедии, универсальной энциклопедии во всемирной сети Интернет. По объему сведений и тематическому охвату Википедия считается самой полной энциклопедией из когда-либо созданных в истории человечества. Прародителем Википедии принято считать Nupedia - проект энциклопедии на английском языке, реализующий принципы свободы информации. Статьи для нее писали ученые и люди из академической среды, а основателями были Ларри Сэнгер и Джимми Уэйлс. Чтобы ускорить пополнение энциклопедии, 15 января 2001 года Уэйлс и Сэнгер открыли сайт «Википедия». С тех пор принимать участие в редактировании энциклопедии мог любой пользователь Всемирной сети. Википедия получила свое название от используемой для ее реализации технологии «вики». В переводе с гавайского языка вики означает «быстро». В мае 2001 года были запущены языковые разделы Википедии. Сейчас их насчитывается более 260. Википедия входит в десятку самых посещаемых интернет-ресурсов мира.

В 2009 году экипаж американского аэробуса А-320 сумел спасти от гибели 150 пассажиров, посадив самолет с отказавшими двигателями на воду реки Гудзон.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 15 января чтит память Сильвестра. Считается, что святой поймал Левиафана – гигантского морского змея и таким образом предотвратил конец света. Другие названия праздника «Сильвестров день», «Куриный праздник».

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя стричься. Так как день имеет прямое отношение к курам, то лучше не есть курятину, мясо любой птицы, да и от других видов мяса лучше отказаться.

Приметы на 15 января

Читайте такжеЗимние праздники 2021: полный календарь на январь и февральИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- сорока прячется под крышу – к снегу;

- луна с острыми краями – к сильному ветру, с мягкими – к вьюге.

15 января именины

Именины у Сергея, Феогена, Ульяны, Иты и Павла.

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Автор: Нана Черная