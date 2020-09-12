12 сентября - 255-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 110 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 30 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 12 сентября 2020

В этот день мир отмечает День кислого пива, День семейного общения, Всемирный день оказания первой медицинской помощи, Международный день вязания крючком, День осознанности, День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций.

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В Украине - День программиста, День украинского кино, День физической культуры и спорта, в США - День защитников, День шоколадно-молочного коктейля, День гражданского хакинга, День видеоигр, День поощрения, в Индии – День почитания предков, в Иране - День кино, в Туркменистане - День книги «Рухнама», День работников энергетической промышленности, в Новой Зеландии - День утилизации электронных отходов, в Эфиопии - День народной революции, в Кабо-Верде - Национальный день.

Памятные даты 12 сентября, годовщины и события

12 сентября традиционно мир чествует лауреатов Шнобелевской премии. Эту премию еще называют Игнобелевской (с анг. «постыдная», «позорная») и Антинобелевской. Она была учреждена в 1991 году. Ее идейным вдохновителем стал юмористический журнал «Анналы невероятных исследований» во главе со своим создателем Марком Абрахамсом. Ежегодно обладателями этой премии становятся десять человек – «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься».

В 490 году до н. э. греческий воин Фидиппид пробежал от города Марафон до Афин, принес весть о победе греков над персами - «Ликуйте! Мы победили» и умер. Когда в 1896 году в Афинах проходили первые современные Олимпийские игры, в его честь был устроен забег между Марафоном и Афинами. С тех пор «марафон» стал классической дистанцией, и соревнования по нему стали одним из самых популярных видов легкой атлетики.

В 1504 году Христофор Колумб в ходе четвертого, последнего, мореплавания отправился из Америки в Испанию.

В 1624 году первая в мире субмарина прошла испытания в Лондоне.

В 1890 году англичанами был основан город Солсбери - ныне Хараре, столица Зимбабве.

В 1898 году был открыт Киевский политехнический институт.

В 1923 году в Женеве была подписана конвенция о пресечении обращения порноизданий и торговли ими.

В 2008 году в Харькове состоялся первый и на тот момент единственный концерт группы Queen в Украине. Этим бесплатным концертом группа начала свой Европейский тур в поддержку акции борьбы со СПИДом.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 12 сентября чтит память святителя Александра. В народе день назвали «Сытник». Стол в этот день должен ломиться от яств.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя в этот день заводить котенка – он может принести несчастье. Не проводите впустую время – до конца года все будет напрасно.

Приметы на 12 сентября

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- потому, где ежик вырыл нору, можно определить погоду: на опушке – к теплой зиме; в чаще леса – к сильным заморозкам.

- теплый вечер и звездная ночь – в следующем году будет хороший урожай;

- журавли парят в небе и не спешат улетать - осень будет теплой и без дождей.

12 сентября именины

Именины у Александра, Ивана, Павла, Даниила, Арсения, Саввы, Ефрема, Макария, Григория, Евгении, Елизаветы, Максима, Степана и Петра.

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Автор: Нана Черная