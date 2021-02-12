12 февраля - 43-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 322 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 30 января Юлианского календаря.

Какой праздник 12 февраля 2021

В этот день в мире отмечаются Китайский Новый год, День прокладывания тропинок, Буддийский Новый год «Сагаалган», Международный день «На работу на велосипеде», Международный день науки и гуманизма (День Дарвина), День репродуктивного здоровья, Международный день брачных агентств, Международный день детей-солдат (День Красной руки, Red Hand Day), Всемирный день холангиокарциномы.

В Чехии – Масленица, в Корее - Новый год «Соллаль», во Вьетнаме - Новый год «Тет Нгуен Дан», в США - День штата Джорджия, День свободы брака, День Авраама Линкольна, День потерянного пенни, День входящих сообщений, День «Никто не ест в одиночку», День сливового пудинга, в Таджикистане - День памяти, в Венесуэле - День молодежи, в Мьянме -День единства.

Памятные даты 12 февраля, годовщины и события

Читайте такжеСретение Господне: что означает праздник, традиции и приметы дняВ 1429 году к капитану города Вокулер Роберу де Бодрикуру обратилась 17-летняя девушка из деревни Домреми на границе Шампани и Лотарингии и объявила, что именно ей суждено снять осаду с Орлеана, возвести дофина на трон и изгнать захватчиков из королевства. Так началась эпопея Жанны д’Арк.

В 1541 году испанским конкистадором и первым губернатором Чили Педро де Вальдивия основан город Сантьяго-де-Чили.

В 1554 году Джейн Грей, «королева на девять дней», была казнена по обвинению в узурпации власти. Она и ее муж были обезглавлены в Лондоне.

В 1855 году был основан Университет штата Мичиган.

В 1884 году Л. Е. Уотерман, нью-йоркский торговец канцелярскими товарами, запатентовал капиллярную систему для авторучки.

В 1891 году итальянским астрономом Элией Миллосевичем в обсерватории Римского колледжа был открыт астероид главного пояса - «Жозефина».

В 1898 году произошло первое смертельное ДТП - Генри Линдфильд разбился в своей машине.

В 1908 году в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара. Это произошло благодаря усилиям двух газет: французской «Матэн» и американской «Нью-Йорк Таймс». Трансконтинентальный марафонский автопробег через Берингов пролив назвали «Нью-Йорк – Париж без помощи парохода». В нем участвовали девять автомобилей из Америки, Франции, Италии, Германии. Фаворитами гонки были американец Генрих Генцен, немецкий лейтенант Кеппен, барон Эдуард фон Шейнфогель. Их экипажи стартовали на автомобилях фабрик «Протос», «Цюст-Милан», «Томас-Флаер», соответственно. Французский экипаж Бурсье отправился на автомобиле «Де Дион-Бутон», итальянский экипаж Генри Хаага выбрал автомобиль «Бриксия-Зюст». Автогонки прошли по маршруту Нью-Йорк – Аляска – Сиэтл – Владивосток – Иркутск – Ачинск – Томск, далее по тракту через Россию в Европу. Первым финишировал в Париже немецкий автомобиль «Протос» 11 июля, вторым 26 июля к финишу пришел американский экипаж. Но победителем был признан американский экипаж. Немецкий автогонщик был оштрафован на 15 дней в связи с тем, что его автомобиль после поломки был доставлен в Сиэтл по железной дороге. Во время пути все автомобили претерпели поломки. На «Томасе» пришлось заменить поврежденную коробку передач, а на «Протосе» – задний мост. В нынешнее время крупнейший в мире автомобильный музей Харра в штате Невада экспонирует «Томас-Флаер», а немецкий технический музей в Мюнхене - «Протос».

В 1908 году в Англии был опубликован закон, согласно которому подвергался штрафу каждый, кто разрешал курить детям.

В 1931 году Ватиканское радио было торжественно открыто Римским Папой Пием IX, речь которого на латыни транслировалась на весь мир.

В 1941 году пенициллин впервые успешно был применен для излечения больного.

В 1950 году 23 европейскими теле- и радиокомпаниями средиземноморского региона на конференции в курортном городе Торки, графство Девон, Великобритания, был создан Европейский вещательный союз, крупнейшее объединение национальных вещательных организаций в мире. ЕВС является организатором ежегодного конкурса песни Евровидение, Детского конкурса песни Евровидение и Танцевального конкурса Евровидение.

В 1999 году Сенатом США был отклонен импичмент Билла Клинтона по обвинению в лжесвидетельстве в связи с делом о сексуальной связи с Моникой Левински.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 12 февраля чтит память трех святых - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Зластоуста. В народе день назвали «Васильев день», «Трехсвятие».

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется конфликтовать, спорить и сквернословить. Лучше не работать на земле, стирать, вязать и шить.

Приметы на 12 февраля

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- сильный ветер - с весны до осени будет дождливая погода;

- снег падает крупными хлопьями - к оттепели.

12 февраля именины

Именины у Василия, Григория, Ипполита, Пелагеи, Зинона и Петра.

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Автор: Нана Черная