11 сентября - 254-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 111 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 29 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 11 сентября 2020

В этот день мир отмечает Праздник ласкового обращения и День ожидания необъяснимого.

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В Эфиопии - Новый год, в США - День патриота, День служения и памяти, День номера экстренного вызова, День «Расправь свою кровать», День горячей крестовой булочки, в Австралии - День белого воздушного шарика, в Испании - День Каталонии, в Аргентине - День учителя, в Чили - День военного переворота, в Венесуэле - День Богоматери Коромото.

Памятные даты 11 сентября, годовщины и события

В 1609 году английский мореплаватель Генри Гудзон открыл остров Манхэттен.

В 1847 году 300 человек погибли в результате урагана, обрушившегося на Ньюфаундленд.

В 1888 году на открытии промышленной выставки в Торонто была произведена первая в мире запись человеческого голоса.

В 1927 году произошло землетрясение на Южном берегу Крыма, приведшее к множественным разрушениям от Севастополя до Феодосии. Именно это землетрясение попало в сюжет романа «Двенадцать стульев».

В 1993 году в Киеве был открыт памятный знак жертвам Голодомора.

В 2001 году четыре группы террористов-смертников, общим количеством 19 человек, захватили четыре пассажирских авиалайнера, принадлежавших двум большим авиаперевозчикам США. Все самолеты вылетели из аэропортов в северо-восточной части Соединенных Штатов и направлялись в Калифорнию. Каждая группа похитителей имела, как минимум, одного члена, прошедшего начальную летную подготовку. Террористы, захватив самолеты рейса 11 American Airlines и рейса 175 авиакомпании United Airlines, направили оба лайнера в северную и южную башни комплекса Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Первый боинг American Airlines, летевший из Бостона в Лос-Анджелес, врезался в небоскреб «Северная башня» в 8.46 по местному времени. На борту находился 81 пассажир, среди которых пятеро террористов. Удар самолета пришелся между 93-м и 99-м этажами, погибли сотни людей, топливо самолета подняло температуру пламени в здании до тысячи градусов. Около тысячи человек оказались в ловушке между 100-м и 107-м этажами. В 10.29 горящая «Северная башня» упала. Второй самолет боинг United Airlines, который также летел из Бостона в Лос-Анджелес, террористы направили в «Южную башню» на уровне между 77-м и 81-м этажами за 17 минут после первой атаки - в 9.03. На борту самолета было 56 пассажиров, из них - пять террористов. В 9.59 горящее здание второй башни рухнуло. Третий самолет угонщики направили в здание Пентагона, расположенное неподалеку от Вашингтона, столкновение произошло в 9:37 по местному времени. Погибли 184 человека - 59 пассажиров (из них - пятеро террористов) и 125 военнослужащих и гражданских лиц, находившихся внутри здания. Пассажиры и команда четвертого авиалайнера, узнав о судьбе других самолетов, атаковали похитителей и довели самолет до катастрофы в безлюдном поле близ городка Шанксвилл, штат Пенсильвания. На борту было 37 пассажиров, среди которых четверо террористов. В результате ужасного нападения погибли 2997 человек, более 6000 получили ранения. Кроме того, погиб 341 пожарный и 2 парамедика Нью-Йоркского пожарного департамента, 60 полицейских и 8 сотрудников скорой помощи. Теракт стал крупнейшим в истории по количеству жертв, инфраструктура США понесла убытки на сумму не менее 10 млрд долларов. Среди жертв теракта были также 12 человек украинского происхождения. Все имена погибших выписаны на знаменах гордости и скорби, которые выставлены на Нижнем Манхэттене, в районе, принявшем на себя самый кровавый в мировой истории теракт. Как символ несокрушимости на месте «Башен Близнецов» построен новый небоскреб – «Башня свободы». Высотой в 541 метр сооружение стало самым высоким в стране. Его строили 8 лет и открыли в 2014-м. Вместе с башней в память о погибших здесь построили мемориал и музей.

В 2015 году 11 сентября башенный кран упал на мечеть Аль-Харам в Мекке и задавил насмерть 107 человек.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 11 сентября празднует Усекновение Иоанна Предтечи. В народе день еще называют Иван Постный.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ничего рубить и резать. Лучше вообще нож в руках не держать, хлеб лучше ломать. В этот день не рекомендуют справлять свадьбы и прочие знаковые события, а церковь не проводит венчания и крестины. Нужно в этот день соблюдать жесткий пост. Нельзя также петь, танцевать и развлекаться.

Приметы на 11 сентября

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- журавли на юг полетели - зима будет ранней;

- гром - осень будет теплой.

11 сентября именины

Именины у Ивана и Яна.

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Автор: Нана Черная