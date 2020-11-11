11 ноября - 315-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 50 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 29 октября Юлианского календаря.

Какой праздник 11 ноября 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день шопинга, День написания бумажных писем, Всемирный день оригами, Международный день энергосбережения, Всемирный день мини-лыж.

Читайте такжеВыходные в ноябре: как будем отдыхать в третий месяц осениВ Китае - День холостяков, в США - День «метал-музыки», День ветеранов, День десертного мороженого, в Польше - День независимости, в Германии - Начало карнавального сезона, в Италии - Фестиваль духовной музыки и искусства, в Анголе - День независимости, в Британии, Франции, Канаде - День памяти павших, в Германии, Швейцарии, Австрии - День святого Мартина, на Мальдивах - День Республики, в Бутане - День Конституции, в Индии - День образования, в Японии, Корее - День шоколадных палочек, в Колумбии - День независимости Картахены, в Латвии - День Лачплесиса.

Памятные даты 11 ноября, годовщины и события

В 1480 году завершилось «Стояние на Угре», ознаменовавшее окончание татаро-монгольского ига.

В 1842 году в Пльзене впервые был предложен новый сорт пива - Пильзнер.

В 1843 году в Дании впервые была опубликована сказка Ганса Кристиана Андерсена «Гадкий утенок».

В 1936 году в Англии впервые в мире по телевидению был показан прогноз погоды.

В 1983 году калифорнийский студент Фред Коэн успешно завершил курсовую работу на тему о создании прототипа первого компьютерного вируса - программы, которая была способна к саморазмножению и распространению по сетям. На следующий год Коэн написал работу, в которой не только предвосхитил опасности распространения вирусов по компьютерным сетям, но и рассказал о возможности создания антивирусных программ. Первый не лабораторный вирус, называющийся «Brain», способный заражать только дискеты, появился в январе 1986 года и имел пакистанское происхождение. А первая антивирусная программа была разработана в 1988 году.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 11 ноября чтит память двух святых – преподобного Авраамия затворника и Анастасии Римской. В народе праздник назвали «Аврамий Овчар», «Анастасия Овечница». Самым главным угощением этого дня был овечий или козий сыр. Без него праздничный стол считался бедным.

Что сегодня нельзя делать

Постарайтесь ограничить общение с незнакомыми людьми. Не оставляйте в этот день ребенка одного дома.

Приметы на 11 ноября

Читайте такжеДень студента 2020 в Украине: дата и история праздникаИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- туман – к морозам;

- сильно кричат вороны – зима будет холодной.

11 ноября именины

Именины у Анастасии, Марии, Анны, Андрея, Афанасия, Василия, Виктора, Ивана, Кирилла, Алексея, Павла, Николая, Тимофея и Евгения.

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Автор: Нана Черная