Какой праздник 11 ноября 2020
В этот день мир отмечает Всемирный день шопинга, День написания бумажных писем, Всемирный день оригами, Международный день энергосбережения, Всемирный день мини-лыж.
Читайте такжеВыходные в ноябре: как будем отдыхать в третий месяц осениВ Китае - День холостяков, в США - День «метал-музыки», День ветеранов, День десертного мороженого, в Польше - День независимости, в Германии - Начало карнавального сезона, в Италии - Фестиваль духовной музыки и искусства, в Анголе - День независимости, в Британии, Франции, Канаде - День памяти павших, в Германии, Швейцарии, Австрии - День святого Мартина, на Мальдивах - День Республики, в Бутане - День Конституции, в Индии - День образования, в Японии, Корее - День шоколадных палочек, в Колумбии - День независимости Картахены, в Латвии - День Лачплесиса.
Памятные даты 11 ноября, годовщины и события
В 1480 году завершилось «Стояние на Угре», ознаменовавшее окончание татаро-монгольского ига.
В 1842 году в Пльзене впервые был предложен новый сорт пива - Пильзнер.
В 1843 году в Дании впервые была опубликована сказка Ганса Кристиана Андерсена «Гадкий утенок».
В 1936 году в Англии впервые в мире по телевидению был показан прогноз погоды.
В 1983 году калифорнийский студент Фред Коэн успешно завершил курсовую работу на тему о создании прототипа первого компьютерного вируса - программы, которая была способна к саморазмножению и распространению по сетям. На следующий год Коэн написал работу, в которой не только предвосхитил опасности распространения вирусов по компьютерным сетям, но и рассказал о возможности создания антивирусных программ. Первый не лабораторный вирус, называющийся «Brain», способный заражать только дискеты, появился в январе 1986 года и имел пакистанское происхождение. А первая антивирусная программа была разработана в 1988 году.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 11 ноября чтит память двух святых – преподобного Авраамия затворника и Анастасии Римской. В народе праздник назвали «Аврамий Овчар», «Анастасия Овечница». Самым главным угощением этого дня был овечий или козий сыр. Без него праздничный стол считался бедным.
Что сегодня нельзя делать
Постарайтесь ограничить общение с незнакомыми людьми. Не оставляйте в этот день ребенка одного дома.
Приметы на 11 ноября
Читайте такжеДень студента 2020 в Украине: дата и история праздникаИздавна существуют погодные приметы на этот день:
- туман – к морозам;
- сильно кричат вороны – зима будет холодной.
11 ноября именины
Именины у Анастасии, Марии, Анны, Андрея, Афанасия, Василия, Виктора, Ивана, Кирилла, Алексея, Павла, Николая, Тимофея и Евгения.
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