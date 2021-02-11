11 февраля - 42-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 323 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 29 января Юлианского календаря.

Какой праздник 11 февраля 2021

В этот день в мире отмечаются День рождения парохода, Проводы наличности, Всемирный день больного, Международный день женщин и девочек в науке, Европейский день номера экстренного вызова (European 112 Day).

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Памятные даты 11 февраля, годовщины и события

В 1809 году американский инженер и изобретатель Роберт Фултон запатентовал пароход. Считается, что первым идею создания парохода выдвинул французский физик Дени Папен, экспериментировавший с моделью парового двигателя в 17 веке, примерно за 90 лет до появления паровой машины конструкции Джеймса Уатта. В 1707 году Папен спроектировал судно с паровым двигателем и гребными колесами. Через 30 лет опыты Папена продолжил англичанин Джонатан Халлс. Его первый эксперимент закончился плачевно: двигатель оказался настолько тяжелым, что паровой буксир попросту затонул. Настоящего успеха изобретателям удалось добиться только в начале 19 века. В 1802 году шотландец Уильям Саймингтон продемонстрировал пароход «Шарлотта Дундас», а еще через пять лет американец Роберт Фултон построил «Клермонт» – первый пароход, который начал выполнять регулярные коммерческие рейсы. Газеты писали, что многие лодочники в ужасе закрывали глаза, когда «чудовище Фултона», изрыгающее огонь и дым, двигалось по Гудзону против ветра и течения. А 11 февраля 1809 года Фултон запатентовал конструкцию «Клермонта» и вошел в историю как изобретатель парохода. Незадолго до смерти он спроектировал военный корабль с паровым двигателем «Фултон Первый», также известный под названием «Демологос».

В 1929 Ватикан стал суверенным государством в результате Латеранских соглашений, подписанных 11 февраля. Латеранские соглашения включают систему договоров между итальянским государством и Святым Престолом о правовом урегулировании их взаимоотношений. Ватикан - карликовое государство, самое маленькое в мире, расположенное в Риме, столице Италии. В международном праве Ватикан - лишь территория, на которой расположен один из главных административных органов католической церкви - Святой Престол (собирательное название Папы и Римской курии). Посольства других стран аккредитируются не при Ватикане, а при Святом Престоле. Значительную часть территории занимает собор святого Петра и одноименная площадь, являющиеся центром поклонения католиков всего мира. Практически весь периметр страны (около 3200 метров) ограничен стеной, пресекающей незаконные проникновения. Государство берет свое название от Ватиканского холма, на котором оно и расположено. В древности жрецы этрусков, а позднее римлян, предсказывали на этом холме будущее, и, видимо, из-за этого холм и получил свое имя - «vaticinia», что на латыни означает «предсказание». Сегодня Ватикан является абсолютной теократической монархией, во главе которой стоит Папа Римский. Его избирают на пожизненный срок путем тайного голосования, на конклаве – собрании коллегии кардиналов – высших иерархов Римско-католической церкви. Для избрания на папский престол кандидату необходимо получить не менее двух третей голосов. Высшими консультативными органами являются Вселенский собор Римско-католической церкви, Коллегия кардиналов и Епископский синод. Административное управление государственными делами осуществляет Римская курия, состоящая из девяти конгрегаций (духовных ведомств), трех трибуналов, папских комиссий и иных ведомств. Армия Ватикана состоит из 110 швейцарских гвардейцев и является самой маленькой в мире. После военной реформы 1970 года, осуществленной Папой Павлом VI, эта гвардия осталась единственным вооруженным подразделением в Ватикане, сохранившим военные функции. Вооруженные средневековыми алебардами, шпагами и пистолетами, гвардейцы облачены в нарядные костюмы, созданные, по одной из версий, по эскизам Микеланджело Буонарроти.

В 1938 году BBC Television выпустила на экраны первую научно-фантастическую телепередачу по мотивам научно-фантастической пьесы, написанной Карелом Чапеком «R.U.R.».

В 1956 году состоялся первый полет военно-транспортного самолета Ан-8 под управлением летчиков-испытателей Я.И.Верникова (командир) и В.П.Васина (второй пилот) с аэродрома Святошино в Киеве.

В 1970 году был выведен на орбиту первый японский искусственный спутник Земли «Осуми».

В 1978 году в Китае был отменен запрет на чтение книг Аристотеля, Шекспира и Диккенса.

В 1991 году в Гааге была создана Организация наций и народов, не имеющих представительства.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 11 февраля чтит память епископа Лаврентия Печерского. В народе день назвали «Лаврентьев», «Битье морозное».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя сегодня есть мясо и молочные продукты. То есть, желательно, чтобы день был постным. А рыбу есть можно, и если поделите ее на столько кусочков, сколько людей сидит за столом, то будете жить в мире и благополучии.

Приметы на 11 февраля

Читайте такжеЧто подарить на День влюбленных второй половинке: идеи милых и оригинальных сюрпризовИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- мороз - в августе будет очень жарко;

- сильный ветер – год будет дождливым;

- если луна красная – к сильному ветру.

11 февраля именины

Именины у Герасима, Игнатия, Романа, Дмитрия, Константина и Ивана.

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Автор: Нана Черная