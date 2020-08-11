11 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

11 августа - 223-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 142 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 29 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 11 августа 2020

В этот день мир отмечает День полета на воздушном шарике, День святой Клары - покровительницы телевидения, День «мусорной еды».

Читайте такжеЯблочный спас 2020: история праздника, чего нельзя делатьВ США - День президентской шутки, День игры на песке, День сына и дочери, День малинового торта, в Японии - День гор (Яма-но Хи), в Гренаде - Карнавальный вторник, в Индии - День явления Кришны, в Туркменистане - День пограничника, в Чаде - День независимости, в Латвии - День памяти бойцов за свободу, в Зимбабве - День Сил обороны, в Армении - День национальной идентичности, в Пакистане - День флага.

Памятные даты 11 августа, годовщины и события

В 1767 году в Англии было совершено последнее сожжение осужденного к казни. Сожжению придавались исключительно женщины по причине «деликатности их пола, которая не позволяет публично терзать их тела». Мужчин, как правило, четвертовали, или вешали. Сама казнь была публичным зрелищем, которое заканчивалось массовым гулянием. И если в древние дикие времена Генриха VIII сжигали обязательно живьем, то при Марии I позволили приговоренным к казне просить повесить на шею сумку с порохом - для ускорения смерти. В более поздние, цивилизованные времена, перед сожжением казнимого душили.

В 1906 году француз Эжен Огюстен Лост запатентовал в Великобритании технику записи звука к кинофильму.

В 1969 году в одном из клубов Беверли-Хиллз известная певица Дайана Росс впервые представила аудитории группу «Jackson 5». Конечно, самое неотразимое впечатление на три с половиной сотни гостей произвел 11-летний мальчуган по имени Майкл, ставший впоследствии королем поп-музыки.

Читайте такжеРелигиозные праздники в августе 2020: православный календарь на месяцВ 1984 году президент США Рональд Рейган, проверяя микрофон перед пресс-конференцией, заявил на всю страну, не зная, что находится в эфире: «Дорогие американцы, я рад сообщить вам, что только что подписал закон об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут». На тот момент «холодная война» была в самом разгаре. Слова, которые прозвучали как шутка, стремительно облетели заголовки мировой прессы и вызвали крайне резкий ответ СССР: «ТАСС уполномочен заявить, что в Советском Союзе с осуждением относятся к беспрецедентно враждебному выпаду президента США. Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, прежде всего обладающих ядерным оружием, за судьбы собственных народов, за судьбы человечества». Рейган, возможно, и не планировал провокацию такого масштаба, но как бывший актер не мог не отдавать себе отчет в том, насколько опасен вовремя не выключенный микрофон. Кстати, Рейган любил шутить во время своих выступлений. К примеру: «Я приказал, в случае возникновения угрозы национальной безопасности, будить меня в любое время суток, даже если я нахожусь на заседании правительства».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 11 августа чтит память святого мученика Каллиника Киликийского. Своими речами он многих обратил в христианство. В народе день назвали Калинов. Этот день идеальный для примирений, даже после длительных ссор. Считается, что те, кто не помирится в Калинов день, будут враждовать целый год.

Что сегодня нельзя делать

По народному поверью, в этот день принято рационально использовать свои финансы и не тратить их впустую. Если сэкономить, святой Калинник принесет еще больше доходов. Нельзя обижаться - это обернется против самого обиженного.

Приметы на 11 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- туман стоит – быть хорошему урожаю ячменя и овса;

- обошлось без заморозка - в начале осени будет тепло.

11 августа именины

Именины у Константина, Алексея, Михаила, Романа, Анатолия и Николая.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram