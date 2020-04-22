С Днем Вадима: поздравления с Днем Вадима в картинках, открытках

Сегодня все Вадимы празднуют свой день ангела. УНИАН собрал лучшие поздравления с именинами для мальчиков и мужчин по имени Вадим.

Сегодня, 22 апреля, по церковному календарю празднуют День ангела Вадима. Святой покровитель имени – преподобный мученик архимандрит Вадим Персидский.

О происхождении этого имени не существует какого-то сложившегося мнения. По одной из версий, оно происходит от древнерусского слова "воздействовать", что означает "спорить", "сеять смуту", "обвинять".

По другой версии, "Вадим" - это вариация древнерусского "Владимир", что означает "водить мир". Еще по одной версии это имя означает человека с изъяном (например, шесть пальцев на руке, как было с Ильей Муромцем, до крещения Вадимом).

Читайте также22 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

В детстве Вадим очень непоседливый. Он постоянно находится в движении, любит побегать и поиграть, давая при этом выход своим эмоциям. Взрослым постоянно приходится просить его вести себя потише. В основе такого беспокойного поведения Вадима лежит огромная внутренняя энергия, требующая выхода.

На замечания родителей Вадим старается отреагировать правильно, потому что отношения с матерью и отцом значат для него очень много. Он любит родителей и не хочет их огорчать. В школе Вадим учится хорошо, хотя могут быть и жалобы на его неусидчивость.

Может стать хорошим руководителем. Он неплохо понимает людей, проявляет о них заботу, выполняет данные обещания. Очень трудолюбивый и целеустремленный. Взявшись за какое-то дело, всегда доводит его до конца. Вадим расчетлив и имеет немалую хитрость. Не совершает непродуманных поступков и не говорит ничего лишнего. В то же время его можно назвать "азартной" натурой.

За праздничным столом главный принцип Вадима "гулять, так гулять", что иногда приводит к неприятным последствиям. "Зимние" Вадимы не сразу определяются в выборе специальности, друзей, жены. "Летние" Вадимы более мягкие по натуре, иногда даже несколько ленивы.

С Днем Вадима: поздравления

Оставаться пожелаю

Парнем ярким и лихим.

Будь всегда в себе уверен,

Темпераментный Вадим.



Добрых я друзей желаю,

Светлой, радужной судьбы,

Воплотит мечты пусть Небо

И услышит все мольбы.



Пусть любовь тебя украсит,

Силы в жизни пусть дает,

Пусть в работе, отношениях

Непременно повезет.

* * *

Веселый и общительный,

Активный и внимательный,

Дружище, в мире лучший ты

И самый замечательный.

Мы все тебе желать хотим

Чудесных дней и радостных,

Идти по жизни должен ты

Красиво, ярко, сладостно.

С звучным именем Вадим

Человек непобедим

Ни в дискуссии, ни в споре,

Ни обычном разговоре.

Он силен в любых дебатах,

В написании трактатов.

Гордый, целеустремленный,

В жизнь кипучую влюбленный!



Посмотри на поздравок —

На подсказки островок,

О любви большой мечтай —

В ней познаешь сладкий рай!

Вадим, приветствую тебя!

Пусть будет настроение веселым.

Пусть удаются все легко дела,

Не будет жизнь пускай тяжелой.



Растет доход пусть на глазах,

Никто из близких никогда не огорчает.

Душа от счастья пусть летает в небесах,

Любовь пускай, как прежде, согревает.