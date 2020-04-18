Поздравления с наступающей Пасхой в картинках, открытках и стихах
Православную Пасху 2010 Украина отмечает 19 апреля.
В сегодняшнем материале УНИАН собрал для вас лучшие поздравления с наступающей Пасхой, а также чудные открытки и картинки.
Поздравления с наступающей Пасхой в стихах и прозе
С наступающей Пасхой божественной
Поздравляю я вас от души.
И желаю, чтоб в мире и радости
Жили долго и счастливы вы.
Бережет пусть вас ангел-хранитель,
Ограждая от бед и невзгод.
В сердце каждого будет Спаситель
И спокойствие в дом принесет.
***
С наступающей Вас светлой Пасхой,
Здоровья крепкого, любви и счастья!
Благополучия семейного Вам и тепла,
Желаем искренности, мира и добра.
Друзья надёжные чтоб рядом были,
И эту связь через года Вы сохранили.
Всегда пусть ангел Вас оберегает,
Заботится, хранит, по жизни помогает.
***
С наступающим праздником Пасхи!
Я желаю тебе много счастья,
Чтоб дарила жизнь яркие краски,
Чтобы прочь уходили ненастья!
Пусть здоровья Господь посылает,
И поддержит благие дела,
Пусть всего тебе в жизни хватает,
Чтоб она только радость несла!
***
Всех с праздником! Всех с наступающей Пасхой!
Пусть солнечной будет и радостной, ясной.
Желаем успеха вам, мира, добра.
Желаем вам славного, светлого дня.
Пусть день будет ярок, пусть день будет весел.
Мы вас поздравляем! Христос воскресе!
***
Уж скоро праздник Пасхи
Мы будем отмечать.
В Христово Воскресение
Спешу Вам пожелать:
Царят пусть в Вашем доме
Любовь и доброта.
И будьте вы здоровы
И счастливы всегда!
В канун прекрасного праздника Пасхи желаю мира и добра Вашему дому, спокойствия Вашему сердцу, чистоты помыслов и здоровья всем близким. Пусть в эту прекрасную ночь, когда воскресает Господь, Ваши желания сбудутся, и жизнь наполнится маленькими и большими чудесами.
Поздравляю с наступающим праздником — Пасхой! Пускай дом наполнится уютом, теплом, достатком и благополучием. Пусть вся семья будет здорова и счастлива, каждый улыбается и радуется. Удачи, вдохновения, семейного благополучия, Божьего благословения!
Скоро к нам приходит праздник святой Пасхи! Поздравляю всех с наступающей Пасхой! Желаю всем вселенского добра, душевного тепла, человеческой искренности и мира! Будьте здоровы, счастливы, востребованы и любимы!
С наступающей Пасхой! Пускай Господь оберегает от бед, благословляет на хорошие дела, ограждает от дурного. Пусть пасхальный кулич соберет всех родных за одним столом и порадует своей сладостью. Чтоб у каждого на сердце в праздник было светло, чисто и радостно.