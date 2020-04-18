Поздравления с наступающей Пасхой в картинках, открытках и стихах

Лучшие поздравления с наступающей Пасхой, а также чудные открытки и картинки.

Православную Пасху 2010 Украина отмечает 19 апреля.

В сегодняшнем материале УНИАН собрал для вас лучшие поздравления с наступающей Пасхой, а также чудные открытки и картинки.

Поздравления с наступающей Пасхой в стихах и прозе

С наступающей Пасхой божественной

Поздравляю я вас от души.

И желаю, чтоб в мире и радости

Жили долго и счастливы вы.

Бережет пусть вас ангел-хранитель,

Ограждая от бед и невзгод.

В сердце каждого будет Спаситель

И спокойствие в дом принесет.

***

С наступающей Вас светлой Пасхой,

Здоровья крепкого, любви и счастья!

Благополучия семейного Вам и тепла,

Желаем искренности, мира и добра.

Друзья надёжные чтоб рядом были,

И эту связь через года Вы сохранили.

Всегда пусть ангел Вас оберегает,

Заботится, хранит, по жизни помогает.

***

С наступающим праздником Пасхи!

Я желаю тебе много счастья,

Чтоб дарила жизнь яркие краски,

Чтобы прочь уходили ненастья!

Пусть здоровья Господь посылает,

И поддержит благие дела,

Пусть всего тебе в жизни хватает,

Чтоб она только радость несла!

***

Всех с праздником! Всех с наступающей Пасхой!

Пусть солнечной будет и радостной, ясной.

Желаем успеха вам, мира, добра.

Желаем вам славного, светлого дня.

Пусть день будет ярок, пусть день будет весел.

Мы вас поздравляем! Христос воскресе!

***

Уж скоро праздник Пасхи

Мы будем отмечать.

В Христово Воскресение

Спешу Вам пожелать:

Царят пусть в Вашем доме

Любовь и доброта.

И будьте вы здоровы

И счастливы всегда!

В канун прекрасного праздника Пасхи желаю мира и добра Вашему дому, спокойствия Вашему сердцу, чистоты помыслов и здоровья всем близким. Пусть в эту прекрасную ночь, когда воскресает Господь, Ваши желания сбудутся, и жизнь наполнится маленькими и большими чудесами.

Поздравляю с наступающим праздником — Пасхой! Пускай дом наполнится уютом, теплом, достатком и благополучием. Пусть вся семья будет здорова и счастлива, каждый улыбается и радуется. Удачи, вдохновения, семейного благополучия, Божьего благословения!

Скоро к нам приходит праздник святой Пасхи! Поздравляю всех с наступающей Пасхой! Желаю всем вселенского добра, душевного тепла, человеческой искренности и мира! Будьте здоровы, счастливы, востребованы и любимы!

С наступающей Пасхой! Пускай Господь оберегает от бед, благословляет на хорошие дела, ограждает от дурного. Пусть пасхальный кулич соберет всех родных за одним столом и порадует своей сладостью. Чтоб у каждого на сердце в праздник было светло, чисто и радостно.

Поздравления с наступающей Пасхой в картинках и открытках