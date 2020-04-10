10 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

10 апреля – 100-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 265 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 28 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 10 апреля 2020

В этот день мир отмечает День брата и сестры, День банана, День рождения спички, Всемирный фестиваль овсянки, День рождения английской булавки, День составления загадочных словарей, Международный день движения сопротивления и Всемирный день гомеопатии.

Читайте такжеВербное воскресенье 2020 - когда вербное воскресенье и что нельзя делать в этот деньВ США празднуют День объятий со своей собакой, День круассанов с корицей, День гольфиста, День сельскохозяйственных животных, в Азербайджане – День строителя, в Либерии – День поста и молитвы, в Таджикистане – День внутренних войск.

Памятные даты 10 апреля, годовщины и события

В 1710 году в Англии вступил в силу принятый в 1709 году «Статут Королевы Анны» - первый в мире закон об авторском праве.

В 1814 году в Гиссенском университете получил степень доктора философии 13-летний Карл Витте, ставший и до сих пор являющийся самым юным доктором наук.

В 1849 году американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.

В 1875 году канадская полиция получила разрешение организовать пост в западной Канаде - позже он получил статус городом Калгари.

В 1912 году британский лайнер «Титаник» вышел из Саутгемптонского порта в свое первое и последнее плавание.

В 1963 году в результате остановки реактора затонула американская атомная подводная лодка «Трешер», погиб весь экипаж - 129 человек.

В 1972 году состоялось подписание международной Конвенции о запрещении бактериологического оружия.

В 2019 году миру была представлена первая фотография черной дыры.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 10 апреля чтит память святого Иллариона Нового, Пеликитского игумена. В народе день назвали «Илларион - Выверни оглобли» или «Мать и мачеха». Считается, что 10 апреля - последний день в году, когда засушенные с прошлого года цветки мать-и-мачехи обладают целебной силой. Поэтому их важно использовать - заварить чай, который как вылечит больных членов семьи, так и укрепит иммунитет здоровых, чтобы они весь год простудами не болели. А еще мать-и-мачеха покровительствует детям, в особенности сиротам.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ссориться – можно потерять даже самого близкого человека.

Приметы на 10 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- гром - будет много дождей в ближайшее время;

- сороки сидят на верхушках деревьев - холод скоро закончится;

- дождь - будет хороший урожай.

10 апреля именины

Именины у Лазаря, Стефана, Евстратия, Василия, Николая и Ильи.