7 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

7 апреля – 97-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 268 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 25 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 7 апреля 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день здоровья, Международный день бобра и День рождения регби.

Читайте такжеВыходные и праздники в мае: сколько будем отдыхатьВ США празднуют День пива, День кофейных кексов, в Армении - День материнства и красоты, в Мозамбике - День женщин, в Чехии - День просвещения, в Кыргызстане - День народной Апрельской революции, в Руанде - День национального траура в память о геноциде.

Памятные даты 7 апреля, годовщины и события

В 1348 году в Праге был основан Карлов университет, один из старейших в Европе и первый славянский университет.

В 1795 году во Франции был принят закон, который ввел метрическую систему и определил единицы длины - метр и массы - килограмм.

В 1827 году английский фармацевт Джон Уокер начал продавать изобретенные им серные спички.

В 1926 году произошло покушение британки Виолетты Гибсон на жизнь итальянского диктатора Бенито Муссолини, но пуля лишь задела его нос.

Читайте такжеЛазарева суббота: дата и традиции праздника, что можно и запрещено делатьВ 1927 году американский ученый Герберт Айвс провел первое публичное телевизионное вещание на большое расстояние - из Нью-Джерси в Нью-Йорк, передав через сети изображение тогдашнего министра торговли Герберта Гувера, будущего президента США.

В 1948 году вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения. Ныне этот день отмечается как Всемирный день здоровья.

В 1957 году совершил последнюю поездку последний троллейбус Нью-Йорка.

В 1964 году IBM объявила о рождении легендарной System/360. Мейнфреймы этого типа будут долго лидировать на рынке и составлять основу компьютерного парка большинства стран мира.

В 1975 году в Париже прошел последний концерт Deep Purple с участием Ричи Блэкмора.

В 1994 году начался геноцид в Руанде – были убиты премьер-министр и бельгийцы из его охраны, а за 100 дней погибли 937 тысяч человек.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 7 апреля празднует Благовещение Пресвятой Богородицы – один из важнейших двенадцати праздников, которые верующие отмечают в течение года. Благовещение - возвещение архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении по плоти от нее Иисуса Христа. В народе считали, что на Благовещение весна окончательно побеждала зиму, а Бог в этот день благословляет землю на посевную. Предки считали, что полевые работы можно было начинать только после этого праздника. Еще Благовещение считается женским праздником. В этот день девушки и женщины шли в церковь и молились Пресвятой Богородице об удачном замужестве, счастливой судьбе, семейном согласии, здоровье детей и заступничестве в сложной ситуации.

Что сегодня нельзя делать

Как и на все великие православные праздники, в Благовещение Пресвятой Богородицы нельзя тяжело физически работать. Ключевое правило - не ссориться, не впадать в уныние, не сплетничать и не злословить. Нельзя давать в долг, чтобы не навлечь неудачи, нельзя отправляться в поездки, даже если они спланированы загодя. Женщинам нельзя стричь и окрашивать волосы, шить, вязать, не стоит до вечера заниматься приготовлением еды.

Приметы на 7 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- гроза – будет теплое лето и хороший урожай орехов;

- сыро – ждите большой урожай грибов;

- солнечно и безоблачное небо – летом будет много гроз.

7 апреля именины

Именины у Тихона.