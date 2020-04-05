Выходные и праздники в мае: сколько будем отдыхать
07:39, 05 апреля 2020Праздники
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Третий месяц весны традиционно богат на длинные выходные.
В мае у украинцев будет 12 выходных / УНИАН
Третий месяц весны в Украине традиционно богат на затяжные выходные, которые образуются из-за переноса праздников. За месяц до начала майских праздников самое время разобраться, какие дни в этом месяце будут рабочими, а на какие можно смело планировать отдых.
Май-2020: выходные и рабочие дни
Всего в мае 31 календарный день. В 2020 году из них 19 являются рабочими и 12 - выходными. Нерабочими в этом месяце будут 1-3, 9-11, 16-17, 23-24 и 30-31 мая. Соответственно, все остальные дни - рабочие.
Выходные в мае-2020 / calendar20.su
Выходной в пятницу, 1 мая, связан с празднованием Дня труда, а понедельник, 11 мая, - с Днем Победы 9 мая.
Праздники в мае
- 1 мая - День труда
- 3 мая - Всемирный день печати
- 7 мая - День радио
- 8 мая - День памяти и примирения, посвящен жертвам Второй мировой войны
- 9 мая - День Победы
- 10 мая - День матери
- 16 мая - День Европы в Украине
- 17 мая - День памяти жертв политических репрессий; Всеукраинский день работников культуры
- 18 мая - Международный день музеев
- 20 мая - День работников банков; День метеоролога
- 25 мая - День филолога
- 28 мая - День пограничника
- 31 мая - День Киева
9 мая - День Победы во Второй мировой войне / УНИАН
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