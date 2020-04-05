Выходные и праздники в мае: сколько будем отдыхать

Третий месяц весны традиционно богат на длинные выходные.

Третий месяц весны в Украине традиционно богат на затяжные выходные, которые образуются из-за переноса праздников. За месяц до начала майских праздников самое время разобраться, какие дни в этом месяце будут рабочими, а на какие можно смело планировать отдых.

Май-2020: выходные и рабочие дни

Всего в мае 31 календарный день. В 2020 году из них 19 являются рабочими и 12 - выходными. Нерабочими в этом месяце будут 1-3, 9-11, 16-17, 23-24 и 30-31 мая. Соответственно, все остальные дни - рабочие.

Выходной в пятницу, 1 мая, связан с празднованием Дня труда, а понедельник, 11 мая, - с Днем Победы 9 мая.

Праздники в мае