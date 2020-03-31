День смеха: лучшие шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля
Даже если в стране объявлен карантин, никто не отменял День смеха.
Уже в эту среду, 1 апреля, и у вас будет еще один повод отвлечь и себя, и своих домочадцев от серых будней, проводимых дома.
Прикольные СМС
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Внимание! В вашем телефоне обнаружен вирус, который можно устранить, угадав, кто прислал это SMS и отправив ему какой-либо sms прикол. В противном случае ваш телефон умрет от скуки.
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Марокканские тараканы вымирают! С вашего счёта было снято 10$ на исследовательские работы! Спасибо!
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Внимание! Ваш телефон самоуничтожиться через 30 секунд! Быстро бросьте его в урну, унитаз или в того, кого ненавидите больше жизни!!!!
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Ваш счет на звонок в службу «Секс по телефону» составил 1 тысячу гривень. Оплатите срочно, иначе нам придется выслать счет вам на работу.
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Спасибо, что вы прочитали это смс-сообщение! С вашего счета снято 100 гривень. Оператор связи.
Шутки и розыгрыши дома
Попробуйте накрасить мыло бесцветным лаком, дайте ему высохнуть и верните на привычное место в мыльницу. Любой, кто попробует им вымыть руки, будет удивлен.
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Нарисуйте усы своей девушке. Догадается она об этом только в ванной, когда посмотрит на себя в зеркало и попробует их смыть, но не тут-то было – мыло ей вряд ли поможет.
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Во время обеда незаметно положите одному из членов семьи под скатерть магнит. А сверху на скатерть – столовые приборы. И посмотрите, что из этого получится.
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Смешайте Skittles и M&M’s.
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Замените колу в бутылке на соевый соус и предложите кому-нибудь утолить жажду. Правда, до розыгрыша обязательно уточните, нет ли у вашей «жертвы» аллергии на сою.
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Залепите компьютерную мышку стикерами с забавными надписями.
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Для этого розыгрыша понадобятся маленькие пластмассовые пауки, которые можно подложить, как во время обеда возле тарелки, так и на кровати/кресле, пока ваш парень или девушка наслаждаются любимым фильмом.
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Можете приготовить в качестве забавного угощения торт из перетертого картофеля и колбасы. Вряд ли кто-то не удивится, попробовав такой «десерт».
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Сделайте желе в стаканах с трубочками, и пусть кто-то попробует выпить этот не совсем сок.
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Замените кремовую начинку в печеньях на зубную пасту. Этот розыгрыш наиболее коварный из всех, но подойдет для истинного ценителя шуток, особенно, на 1 апреля.
Как разыграть друзей по телефону
Звонишь приятелю и монотонным голосом говоришь:
«Здравствуйте! Вы позвонили в сервисный центр!
Чтобы нажать один, нажмите один.
Чтобы нажать два, нажмите два.
Чтобы нажать три, нажмите три...», и так далее.
***
Можешь позвонить своей подруге и заявить:
- Ага! Я знаю, что у вас наркотики хранятся. Я вас заложу, если вы не принесете 1000 гривень сегодня в 19:30 в (указываете место).
- Но... у нас нет никаких...
- Да ладно вам отмазываться... я вас предупредила!
***
Звонок другу поздним вечером:
- Алло?
- У вас горячая вода есть?
- Есть.
- Тогда мойте ноги и ложитесь спать.
***
Звонок другу с неизвестного номера:
- Здравствуйте, а у вас нашего кота Васьки нет?
- Нет!
- Если увидите его, покормите, пожалуйста, котлеткой!
Минут через 10-15 звонит кто-то другой и говорит:
- Здрасьте, я кот Васька, меня никто не искал?
***
Звонок подруге:
- Здравствуйте, вам звонят из телевизионного магазина. Вам телевизор не нужен?
- Нет!
- Ну, тогда мы сейчас приедем.
- Зачем?!
- За телевизором.