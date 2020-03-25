Когда празднуют Вербное воскресенье в Украине 2020: дата празднования и традиции

Что означает этот день, история происхождения и интересные традиции праздника вербы.

Перед Пасхой длится Великий пост, который считают самым строгим и самым сложным в церковном календаре. И даже во время самого длинного поста есть светлые праздничные дни, которым и является Вербное воскресенье.

Вербное воскресенье 2020: когда отмечают

На шестой неделе Великого поста начинается Вербная неделя. Она и заканчивается праздником, который называют Вербным воскресеньем, "шутковым" или "цветным". Этот день не имеет фиксированной даты, поскольку "привязан" к Пасхе и приходит ровно за неделю до празднования Воскресения Христова.

Зная точную дату Пасхи 2020-го, можно легко вычислить, какого числа Вербное воскресенье. Пасха в 2020 году приходится на 19 апреля. Следовательно, Вербная неделя будет с 6 по 12 апреля, а праздник Вербного воскресенья - 12 апреля.

На следующий день после Вербного воскресенья начинается Страстная неделя, которая продлится до самой Пасхи-2020.

Вербное воскресенье – история и значение праздника

У Вербного воскресенья есть и другое название – Вход Господень в Иерусалим. Именно в этот день, по описаниям из Евангелия, Иисус въехал на осле в святой город Иерусалим. Местные жители встречали его как спасителя пальмовыми ветвями и хвалебными криками "Осанна!" Сам праздник символизирует признание народом Иисуса Мессией, а также вход Сына Человеческого в Рай.

В Украине пальмы не растут, поэтому их заменили ивовыми ветвями. Это дерево издавна пользуется большим уважением в украинцев, так как оно первым извещает о приходе весны и имеет целебные свойства.

Вербное воскресенье – народные традиции и ритуалы праздника

Во время богослужений на Вербное воскресенье в храмах освящают букетики вербы. Затем освященную вербу несут домой, украшают ею иконы и хранят в течение всего года. Считается, что она убережет от сглазов, болезней, наводнений и пожаров и других бед.

Вербе приписывалась целебные силы. Ивовые почки съедали, чтобы быть сильным и не болело горло. Их добавляли к кашам, чтобы набраться весенней силы. В отварах с ивой купали детей, чтобы уберечь от болезней. Освященным ветвями кропили дома и домашний скот от бед.

Но самый главный ритуал Вербного воскресенья – это легкие удары ивовыми ветками друг друга, приговаривая: "Не я бью, верба бьет, верба хлест – бьет до слез".

Молодые ребята и девушки бились свяченой вербой еще возле церкви, и по дороге, как домой шли, а сражаясь, приговаривали:

Будь здоров, как вода!

Будь богатый, как земля,

и расти, как верба!



В Галичине приговаривали так:

Шутка б'є - не я б'ю,

Віднині за тиждень

Буде в нас Великдень!

На Вербное воскресенье разрешено послабление поста, можно есть рыбу и пить вино. В этот период стоит помолиться, подумать о жизни и подготовиться к Страстной неделе.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье 2020

На это время стоит воздержаться от активного веселья и чрезмерного употребления алкоголя. Пища должна быть скромной. Нельзя в Вербное воскресенье готовить горячие блюда.

В этот день запрещается любая физическая работа. Поход к мастерам маникюра, парикмахеру отложить на другой день, чтобы не навлечь на себя неприятности.