17 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 17 марта 2020
В этот день мир отмечает День святого Патрика, Праздник шепота и Всемирный день социальной работы.
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В Бангладеш празднуют День детей, в Таиланде - День бокса Муай Тай, в Древнем Риме - День Либералии, в США - День говяжьей солонины с капустой, в Кыргызстане - День памяти жертв Аксыйской трагедии, в Украине - День мобилизационного работника.
Памятные даты 17 марта, годовщины и события
В 1800 году на рейде Ливорно загорелся и взорвался британский линейный корабль «Королева Шарлотта». Из 859 человек на борту погибли 673.
В 1825 году в испанской части острова Санто-Доминго было провозглашено создание Доминиканской республики.
В 1845 году англичанин Стивен Перри запатентовал канцелярскую резинку.
В 1861 году было провозглашено Итальянское королевство.
В 1898 году была опубликована ставшая классической неаполитанская песня «O Sole Mio!».
В 1899 году был послан первый радиосигнал бедствия, вызывая на помощь коммерческому судну, севшему на мель в Песках Гудвина (побережье графства Кент, Англия).
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В 1899 году американский астроном Уильям Пикеринг открыл Фебу - спутник Сатурна.
В 1950 году в США был открыт 98-й химический элемент – Калифорний.
В 1959 году в ночь на 17 марта Далай-лама XIV и его сторонники бежали из Тибета в индийский город Дхарамсала. Там было сформировано тибетское правительство в изгнании, существующее по сей день.
В 1960 году в Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 17 марта чтит память преподобных Герасима Вологодского и Герасима Иорданского. Церковный праздник в честь преподобного Герасима совпадает с прилетом грачей – это один из первых признаков наступления весны. Отсюда день в народе нарекли Герасим Грачевник. 17 марта принято было изгонять из дома кикимор - злых духов. Незамужние девушки гадали: они выбегали во двор и смотрели, кто встретится на их пути. Если женщина – то удастся выйти замуж в этом году.
Что сегодня нельзя делать
В этот день нельзя проводить любые операции и посещать стоматолога. Не стоит также совершать крупные покупки, скорее всего, они будут напрасными.
Приметы на 17 марта
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- если грачи прилетели - через месяц сойдет снег;
- грачи играют – на хорошую погоду;
- грачи стаями вьются над гнездами, тревожатся – к переменчивой погоде;
- грачи кричат – к дождю;
- грачи взялись за ремонт старых гнезд - через несколько дней будет хорошая и теплая погода.
17 марта именины
Именины у Герасима, Василия, Даниила, Павла, Иулиании, Иакова, Григория, Вячеслава и Ульяны.