11 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 11 марта 2020
В этот день мир отмечает Всемирный день водопровода и Всемирный день мусульманской культуры, мира и диалога.
В Великобритании празднуют День отказа от курения, в США - День овсяных вафель с орехами и День преклонения перед инструментами, в Либерии - День украшения могил, в Таджикистане - День печати, в Лесото - День Мошвешве, в Литве - День восстановления независимости.
Памятные даты 11 марта, годовщины и события
Читайте такжеПасха 2020: когда празднуем и сколько будем отдыхатьВ 105 году в Китае Цай Лунь получил бумагу из волокон бамбука.
В 1851 году в Венеции состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто».
В 1878 году в французской Академии был продемонстрирован фонограф, но изобретение объявили шарлатанством.
В 1921 году супруга короля Великобритании Георга V Мария стала первой женщиной, получившей почетную докторскую степень Оксфордского университета.
В 1967 году вышел первый сингл группы Pink Floyd, включающий в себя две композиции, - Arnold Layne и Candy And А Currant Bun.
Читайте такжеТост на крестины: подборка лучших поздравлений от крестной мамы и отцаВ 1970 году Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне.
В 1976 году американка, наследница миллиардного состояния Патти Херст была приговорена к семи годам тюрьмы за участие в вооруженном ограблении. В мае следующего года ее выпустили с пятилетним испытательным сроком.
В 2011 году у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой около 9 баллов, повлекшее за собой разрушительное цунами.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 11 марта чтит память святителя Порфирия, архиепископа Газского, жившего в 5 веке. В народе день называется Порфирий Поздний. На Порфирия мудрые люди говорили: «Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя - обманет». Несмотря на приближение тепла, крестьяне боялись приниматься за полевые работы, ведь опасность заморозков еще велика.
Что сегодня нельзя делать
Нельзя знакомиться с девушками и женщинами. Считалось, что в них на Порфирия может вселиться Кикимора.
Приметы на 11 марта
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- вернулись перелетные птицы – жди хорошего урожая;
- пернатые строят гнезда на солнечной стороне домов и деревьев - лето будет холодным, на северной стороне – ждут погожие дни.
11 марта именины
Именины у Порфирия, Севастиана, Сергея, Николая, Анны, Петра и Ивана.