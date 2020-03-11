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11 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

05:34, 11 марта 2020
Праздники
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В этот день мир отмечает Всемирный день водопровода / фото УНИАН

Какой праздник 11 марта 2020

В Великобритании празднуют День отказа от курения, в США - День овсяных вафель с орехами и День преклонения перед инструментами, в Либерии - День украшения могил, в Таджикистане - День печати, в Лесото - День Мошвешве, в Литве - День восстановления независимости.

Памятные даты 11 марта, годовщины и события

В 105 году в Китае Цай Лунь получил бумагу из волокон бамбука / Фото fa.wikipedia.org

Читайте такжеПасха 2020: когда празднуем и сколько будем отдыхатьВ 105 году в Китае Цай Лунь получил бумагу из волокон бамбука.

В 1851 году в Венеции состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто».

В 1878 году в французской Академии был продемонстрирован фонограф, но изобретение объявили шарлатанством.

В 1921 году супруга короля Великобритании Георга V Мария стала первой женщиной, получившей почетную докторскую степень Оксфордского университета.

В 1967 году вышел первый сингл группы Pink Floyd, включающий в себя две композиции, - Arnold Layne и Candy And А Currant Bun.

В 1970 году Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне / Blouin Artinfo Blogs

Читайте такжеТост на крестины: подборка лучших поздравлений от крестной мамы и отцаВ 1970 году Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне.

В 1976 году американка, наследница миллиардного состояния Патти Херст была приговорена к семи годам тюрьмы за участие в вооруженном ограблении. В мае следующего года ее выпустили с пятилетним испытательным сроком.

В 2011 году у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой около 9 баллов, повлекшее за собой разрушительное цунами.

Какой сегодня церковный праздник 

Православная церковь 11 марта чтит память святителя Порфирия, архиепископа Газского, жившего в 5 веке. В народе день называется Порфирий Поздний. На Порфирия мудрые люди говорили: «Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя - обманет». Несмотря на приближение тепла, крестьяне боялись приниматься за полевые работы, ведь опасность заморозков еще велика.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя знакомиться с девушками и женщинами / Pexels

Нельзя знакомиться с девушками и женщинами. Считалось, что в них на Порфирия может вселиться Кикимора.

Приметы на 11 марта 

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- вернулись перелетные птицы – жди хорошего урожая;

- пернатые строят гнезда на солнечной стороне домов и деревьев - лето будет холодным, на северной стороне – ждут погожие дни.

11 марта именины 

Именины у Порфирия, Севастиана, Сергея, Николая, Анны, Петра и Ивана.

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Теги: #праздники#календарь