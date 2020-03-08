8 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

8 марта - 67-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 298 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 24 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 8 марта 2020

В этот день мир отмечает Международный женский день, День весенних крыльев и Международный день планетариев.

В Таджикистане и Лаосе празднуют День матери, в Малайзии - День султана, в США - День проверки батареек, День арахиса, залитого шоколадом, День корректорской правки, в Сирии – День революции, в Либерии – День памяти о павших.

Памятные даты 8 марта, годовщины и события

В 1618 году немецкий астроном Иоганн Кеплер сформулировал свой третий закон движения планет.

В 1702 году Анна Стюарт стала королевой Англии, Шотландии и Ирландии.

В 1887 году Эверетт Хортон запатентовал телескопическую удочку.

Читайте такжеПраздник 8 марта - история, традиции и кто придумалВ 1910 году в Англии Королевский аэроклуб выдал первое удостоверение пилота Чарльзу Муру-Брабазону, а во Франции в этот же день Элиза де Лярош стала первой женщиной, удостоившейся подобной чести. Англичанин потом стал лордом, а француженка - баронессой.

В 1924 году в Нью-Йорке была основана компания Pan American Airways.

В 1952 году врачи Пенсильванского госпиталя в Филадельфии впервые применили аппарат «искусственное сердце». В течение 80 минут он поддерживал жизнь 41-летнего Питера Дьюринга, пока бригада из 9 докторов, 5 медсестер и 2 техников, остановив работу сердца пациента, пыталась выяснить причины его недуга.

В 1983 году президент США Рональд Рейган на национальном съезде евангелистов назвал Советский Союз «империей зла». Прошло несколько дней, и он предложил программу «звездных войн».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 8 марта чтит память священномученика Поликарпа Смирнского. В народе праздник называют «Поликарпов день». Существует поверье, что девушка, которая не смогла выйти замуж до Масленицы, просидит «в девках» до поздней весны или даже до лета. Поэтому поговаривают, что с Поликарпа незамужние грустят - «киснут». За праздником даже закрепилось название «кислые девки». При этом день считается удачным для попыток приворожить к себе молодого человека. Если паук в этот день плетет паутину - в семье будет счастье. Снимать паутину до Пасхи нельзя.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя затевать уборку в доме.

Приметы на 8 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- быстрые и высокие облака – погода будет хорошей;

- громко поют синицы – вскоре установится теплая погода.

8 марта именины

Именины у Александра, Михаила, Сергея, Моисея, Алексея, Николая, Кузьмы и Ивана.