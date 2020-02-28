Тост на свадьбу - подборка красивых, коротких и оригинальных тостов на свадьбу

Тосты на свадьбу должны быть особо красивыми и запоминающимися.

Тост на свадьбе это не только возможность поднять бокал с шампанским, но и прекрасный способ сказать молодоженам много приятных слов. Искренние пожелания здоровья, любви, взаимопонимания, уважения и всего самого лучшего от родителей или произнесенные близкими людьми, всегда радуют.

Тост на свадьбу в прозе

Я хочу поднять этот бокал за простые арифметические действия. За сложение, благодаря которому из одной девушки и одного юноши получилась прекрасная супружеская пара. За вычитание их обоих из холостой жизни. За деление, когда все горести делятся пополам и оттого уменьшаются. И, наконец, за умножение, когда все радости становятся общими и умножаются во много раз! За эту простую арифметику и за молодых! Горько!

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Что происходит в первый год супружеской жизни? Он говорит – она слушает. Второй год: она говорит – он слушает. Ну а на третий год: оба говорят – соседи слушают. Так давайте же выпьем за то, чтобы наши молодожены жили всю жизнь как первый и второй год, прислушиваясь друг к другу! Тогда любовь будет указывать им дорогу к счастью!

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Я скажу тост словами Пифагора: «Благоразумная жена! Если ты хочешь, чтобы твой муж время проводил с тобой, то заботься о том, чтобы он ни в каком другом месте не находил столь приятного удовольствия и нежности». Предлагаю поднять бокалы и выпить за это!

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Дорогие наши, замечательные дети, поздравляем с вашей свадьбой и от души желаем, чтобы вместе вы сумели преодолеть все жизненные преграды и пронести величие своей любви через года, желаем вам крепкой, здоровой, благополучной, дружной и счастливой семьи, достатка в доме и мира.

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Я хочу поднять этот бокал за наших молодоженов. Пусть их семейное счастье, будет подобно цветущей ветви прекрасного дерева и тогда обязательно на него сядет поющая счастье волшебная птица любви. Любите друг друга и помните, только от вас будет зависеть сколь долго будет цвести дерево вашей семьи и насколько высоко оно вырастет и сколько плодов даст. Не забывает и поддерживайте друг друга в трудные времена и тогда, никакие бури которые бушуют вокруг, вам не страшны!

Тост на свадьбу в стихах

Дорогие наши дети, Мы за вас всегда в ответе, Хоть вы стали взрослыми И обменялись кольцами. Тут уж, что не говори, Мы желаем вам любви. «Горько!» — громче пусть кричат, Будем ждать от вас внучат.

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Дорогие наши дети! Вы теперь — одна семья, Друг за друга вы в ответе, Вы — команда корабля. Ваш корабль уже построен, Ветер бьётся в паруса, И никто из вас не волен Принимать решенья сам. Чтоб всегда на вашем судне Был провизии запас, Чтоб в сырые, злые будни. Свет любви в вас не погас. Ко столу претензий нету, Только подвело вино, Нам сказали по секрету: Слишком горькое оно!

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Как появилось слово «семья»? Когда-то о нем не слыхала земля… Но Еве сказал перед свадьбой Адам: — Сейчас я тебе семь вопросов задам. Кто деток родит мне, богиня моя? И Ева тихонько ответила: — Я. — Кто их воспитает, царица моя? И Ева покорно ответила: — Я. — Кто пищу сготовит, о радость моя? И Ева все так же ответила: — Я. — Кто платье сошьет, постирает белье, Меня приласкает, украсит жилье? Ответь на вопросы, подруга моя! — Я… Я… – тихо молвила Ева, — Я… Я… Сказала она знаменитых семь «Я». Вот так на земле появилась семья. На свадьбе сегодня бокал я свой пью За вас, молодые, за вашу семью!

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В этот счастливый день я хочу пожелать невесте стать для мужа незаменимой настолько, чтобы ему всегда хотелось сказать ей: Много нежных сердец, но лишь в одном Мой приют, и покой, и мой дом. Всех дороже оно и милей, Это сердце любимой моей!