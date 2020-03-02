С наступающим 8 Марта - лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках
Первым крупным праздником, который отпразднуют весной 2020 года, станет 8 марта, Международный женский день. 8 марта в Украине ежегодно празднуют сотни тысяч женщин.
В Украине этот праздник традиционно очень популярен и все еще остается выходным днем, несмотря на декоммунизацию.
История праздника 8 марта
В далеком 1910 году американские социалистки встретились с Розой Люксембург и Кларой Цеткин. Произошло это на Второй международной конференции в Копенгагене. Там они и решили, что будут отмечать подобный праздник. Правда, тогда он назывался Международный день солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие с мужчинами.
Но дату для праздника выбрали не сразу, впервые в европейских странах Международный женский день отметили 19 марта 1911 года.
Еще одна версия происхождения праздника: причиной его возникновения стали марши текстильщиц США, которые неоднократно выходили на улицы Нью-Йорка, требуя большей зарплаты и лучших условий труда для женщин.
По этой теории, в 1910 году 8 Марта стало праздником в Америке. Правда, почему было выбрано именно 8 число первого месяца весны - не объясняется.
Еще одна интересная история о том, почему именно 8 марта выбрали датой женского праздника: Клара Цеткин и Роза Люксембург решили, что цифра 8 наиболее напоминает женские формы. Потому и приняли решение назначить праздник на 8 число.
С 1975 года ООН начала 8 марта проводить Международный женский день. В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам объявить, в соответствии с их традициями и обычаями, любой день этого года Днем борьбы за права женщин и международный мир Организации Объединенных Наций. Это решение было принято в связи как с Международным годом женщин, так и Международным десятилетием женщин.
Поздравления с 8 марта: стихи и проза
С прекрасным праздником весны
Мы Вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы Вам желаем!
И солнце пусть Вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в Вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход —
Примите наши поздравления!
***
С прекрасным днем 8 Марта
Примите поздравление!
Желаем море позитива
И солнышка весеннего!
Цветами разноцветными
Пускай жизнь украшается,
И все мечты заветные
В реальность воплощаются!
***
Женского счастья, тепла и уюта,
Пусть для тебя исполняется чудо!
Нежности, мира, добра, уваженья,
Самой заветной мечты исполненья!
В жизни — гармонии и наслажденья,
Солнышка яркого и вдохновенья,
Радости, творчества, моря цветов,
Любви настоящей и искренних слов!
***
Для Вас всё ярче светит солнышко
И распускаются цветы.
Пусть все желания исполнятся,
Пускай сбываются мечты.
Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа.
Желаем радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда.
Чтоб с самым лучшим настроеньем
По жизни шли Вы, с огоньком.
С чудесным праздником весенним —
С Международным женским днем!
***
С Международным женским днем
Мои примите поздравления!
Желаю море вам цветов,
Добра, улыбок, вдохновения.
Мечтать желаю неустанно,
Ведь воплощаются мечты,
Желаю счастья, восхищения
И фантастичной красоты!
С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, милые дамы!
Дорогие женщины, поздравляем вас с Международным женским днем! Желаем вам тепла и любви в сердцах, замечательного настроения и прекрасного самочувствия. Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь и получайте замечательные впечатления. Вы очаровательны! С праздником!
От всего сердца желаю расцветать вместе с этой прекрасной весной! Пускай это волшебное время года дарит много добра, позитива и тепла! Желаю море солнечных улыбок, искренней любви и неслыханной удачи!