С наступающим 8 Марта - лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках

В Украине праздник 8 Марта традиционно очень популярен и все еще остается выходным днем, несмотря на декоммунизацию.

Первым крупным праздником, который отпразднуют весной 2020 года, станет 8 марта, Международный женский день. 8 марта в Украине ежегодно празднуют сотни тысяч женщин.

В Украине этот праздник традиционно очень популярен и все еще остается выходным днем, несмотря на декоммунизацию.

История праздника 8 марта

В далеком 1910 году американские социалистки встретились с Розой Люксембург и Кларой Цеткин. Произошло это на Второй международной конференции в Копенгагене. Там они и решили, что будут отмечать подобный праздник. Правда, тогда он назывался Международный день солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие с мужчинами.

Но дату для праздника выбрали не сразу, впервые в европейских странах Международный женский день отметили 19 марта 1911 года.

Еще одна версия происхождения праздника: причиной его возникновения стали марши текстильщиц США, которые неоднократно выходили на улицы Нью-Йорка, требуя большей зарплаты и лучших условий труда для женщин.

По этой теории, в 1910 году 8 Марта стало праздником в Америке. Правда, почему было выбрано именно 8 число первого месяца весны - не объясняется.

Еще одна интересная история о том, почему именно 8 марта выбрали датой женского праздника: Клара Цеткин и Роза Люксембург решили, что цифра 8 наиболее напоминает женские формы. Потому и приняли решение назначить праздник на 8 число.

С 1975 года ООН начала 8 марта проводить Международный женский день. В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам объявить, в соответствии с их традициями и обычаями, любой день этого года Днем борьбы за права женщин и международный мир Организации Объединенных Наций. Это решение было принято в связи как с Международным годом женщин, так и Международным десятилетием женщин.

Поздравления с 8 марта: стихи и проза

С прекрасным праздником весны

Мы Вас сердечно поздравляем.

Здоровья, счастья и любви

От всей души мы Вам желаем!

И солнце пусть Вам ярко светит,

И птички радостно поют,

Пусть в Вашем доме воцарятся

Веселье, мир, тепло, уют.

Когда вокруг звенит капель

И раздается птичек пение,

Почувствуйте весны приход —

Примите наши поздравления!

***

С прекрасным днем 8 Марта

Примите поздравление!

Желаем море позитива

И солнышка весеннего!

Цветами разноцветными

Пускай жизнь украшается,

И все мечты заветные

В реальность воплощаются!

***

Женского счастья, тепла и уюта,

Пусть для тебя исполняется чудо!

Нежности, мира, добра, уваженья,

Самой заветной мечты исполненья!

В жизни — гармонии и наслажденья,

Солнышка яркого и вдохновенья,

Радости, творчества, моря цветов,

Любви настоящей и искренних слов!

***

Для Вас всё ярче светит солнышко

И распускаются цветы.

Пусть все желания исполнятся,

Пускай сбываются мечты.

Пусть все проблемы и печали,

Как снег, растают без следа.

Желаем радости, здоровья,

Чтоб были счастливы всегда.

Чтоб с самым лучшим настроеньем

По жизни шли Вы, с огоньком.

С чудесным праздником весенним —

С Международным женским днем!

***

С Международным женским днем

Мои примите поздравления!

Желаю море вам цветов,

Добра, улыбок, вдохновения.

Мечтать желаю неустанно,

Ведь воплощаются мечты,

Желаю счастья, восхищения

И фантастичной красоты!

С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, милые дамы!

Дорогие женщины, поздравляем вас с Международным женским днем! Желаем вам тепла и любви в сердцах, замечательного настроения и прекрасного самочувствия. Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь и получайте замечательные впечатления. Вы очаровательны! С праздником!

От всего сердца желаю расцветать вместе с этой прекрасной весной! Пускай это волшебное время года дарит много добра, позитива и тепла! Желаю море солнечных улыбок, искренней любви и неслыханной удачи!

Картинки и открытки с 8 марта